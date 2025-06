Nowość w aplikacji mobilnej banku PKO BP. Każdy może skorzystać

Klienci PKO Banku Polskiego zyskali nową, praktyczną funkcjonalność w aplikacji mobilnej IKO. Od teraz mogą szybko i wygodnie zgłaszać szkody z ubezpieczeń PKO Dom oraz autocasco w ramach pakietu PKO Moto – bez potrzeby kontaktu telefonicznego czy wizyty w placówce. To kolejny krok w cyfryzacji usług bankowych, który ma realny wpływ na komfort i bezpieczeństwo użytkowników.

W IKO błyskawicznie zgłosisz szkodę

Proces zgłoszenia szkody został maksymalnie uproszczony. Wystarczy zalogować się do aplikacji IKO, wejść w zakładkę „Moje produkty”, wybrać odpowiednią polisę i kliknąć „Zgłoś szkodę”. System automatycznie uzupełnia dane z polisy oraz numer konta do wypłaty odszkodowania, dzięki czemu użytkownikowi pozostaje jedynie opisanie zdarzenia. To oszczędność czasu i formalności, szczególnie istotna w stresujących sytuacjach związanych ze szkodą majątkową lub komunikacyjną.

– Możliwość zgłoszenia szkody bezpośrednio przez aplikację łączy wygodę, prostotę i szybkość . Dzięki temu klienci mogą czuć się lepiej zaopiekowani, a my możemy szybciej rozpocząć proces likwidacji szkody

– komentuje Anna Barańska, dyrektorka Departamentu Szkód i Świadczeń w PKO Ubezpieczenia.

Nowa funkcja w IKO to nie tylko zgłaszanie szkód. Użytkownicy aplikacji mają także możliwość przeglądania posiadanych polis, weryfikowania ich szczegółów oraz harmonogramu płatności. Co więcej, bezpośrednio z poziomu aplikacji można zakupić nowe ubezpieczenia – nie tylko PKO Dom i PKO Moto, ale także ubezpieczenia podróżne i na życie.

To istotne udogodnienie dla wszystkich, którzy cenią sobie dostęp do usług finansowych i ubezpieczeniowych w jednym, zintegrowanym narzędziu. Dzięki IKO zarządzanie polisami staje się nie tylko prostsze, ale i bardziej przejrzyste.

Grafika: Kamil Świtalski / Antyweb