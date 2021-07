Ważne!: Jak bezpiecznie odebrać nagrodę w loterii szczepionkowej?

Pod nazwę taką bez problemu cyberprzestępcy mogą wysyłać wiadomości z dowolnego numeru. Do tego w treści Totalizator Sportowy wysyła aktywny link do formularza do wypełnienia przez wygranego, co jeszcze bardziej może uprawdopodobnić atak. Niebezpieczeństwo jest tym większe, że w loterii może brać już udział kilkanaście milionów Polaków, którzy liczą na swoje szczęście i spodziewają się takiej wygranej.

O szczegółach tych zapisów w regulaminie loterii szczepionkowej możecie przeczytać w naszym wcześniejszym wpisie – Na loterii szczepionkowej obłowić się mogą też scamerzy. Uważajcie i ostrzegajcie.

Jak nie dać się nabrać na ewentualny atak phishingowy? Największe zagrożenie jest w przypadku nagród pieniężnych natychmiastowych, przyznawanych w losowaniach każdego dnia trwania loterii – łącznie 13 tys. nagród po 500 zł i 39 tys. nagród po 200 zł. Osoby, które zostaną wylosowane i otrzymają jedną z tych nagród będą otrzymywały dwie wiadomości SMS.

Wspomniana pierwsza wiadomość SMS, przychodzi od Totalizatora Sportowego, polecamy w pierwszej kolejności zignorować tę wiadomość i poczekać na drugą wiadomość SMS, która przyjdzie od PKO Banku Polskiego.

Ta wiadomość wyświetli się nam jako „PKO BP”, ale nie będzie zawierała żadnych linków, potwierdzeń czy konieczności wykonywania jakichkolwiek działań online. Znajdziecie w niej jedynie kod awizo, kwotę wypłaty i termin ważności kodu.

Z tym kodem awizo udajemy się do bankomatu PKO Banku Polskiego, wybieramy na nim opcję „Wypłata PKO awizo” oraz wpisujemy kwotę wypłaty. Po wszystkim przepisujemy 9-cyfrowy kod awizo. Dodatkowo, wypłatę potwierdzamy jeszcze jednym kodem, który podany zostanie nam w automatycznym połączeniu głosowym wykonanym na nasz numer telefonu.

Wypłata nagrody możliwa jest też osobiście bezpośrednio w oddziałach PKO Banku Polskiego. Co w przypadku innych wygranych – tygodniowych, miesięcznych i finałowych? Polecamy wypełnić oświadczenie wydrukowane bezpośrednio ze strony loterii i wysłanie go w ciągu 10 dni na adres: Totalizator Sportowy Sp. z o.o., ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa, z dopiskiem: „Loteria Narodowego Programu Szczepień”.

Tę instrukcję również polecamy przekazać Waszym znajomym i rodzinie, nie tylko biorącym udział w loterii szczepionkowej.

Stock Image from Depositphotos.