Ważna zmiana w Gmail. Musisz o niej wiedzieć

Świeżo opublikowane plotki, sugerują, że w niedalekiej przyszłości, Google pójdzie w ślad za Apple i zaoferuje swoim użytkownikom bezpieczniejszą funkcję rejestracji na kolejnych portalach. Dzięki niej każdy użytkownik Gmaila będzie mógł się lepiej ukryć przed niechcianą pocztą.

Reklama

Gmail jeszcze bezpieczniejszy, ukryje twój adres

Według doniesień opublikowanych przez Android Authority, wychodzi na to, że dla użytkowników Gmaila pojawi się bardzo podobna funkcja do applowskiego Ukryj mój adres email. Przy pomocy tej opcji, można w momencie zakładania nowego konta na jakimś portalu, wygenerować losowy adres email, z którego wiadomości będą przekierowywane na naszą prawdziwą skrzynkę. Dzięki temu druga strona nie poznaje naszego prawdziwego adresu, a my zaś możemy odciąć spam przychodzący z tej wygenerowanej nazwy.

Funkcja Gmaila, miałaby mieć nazwę Shielded Email (Chroniony Email). Wzorem tej applowskiej, ta również miałaby być dostępna w opcjach, na przykład systemu Android w menu Google Automatyczne Wypełnienie. Już teraz można dostrzec tę ścieżkę w kodzie, lecz nie jest ona aktywna. Jest to doskonała wiadomość dla każdego użytkownika telefonów z systemem Android. Wydaje się to być niewielką rzeczą, ale daje duży komfort psychiczny. Osobiście cały czas używam z tej funkcji na iPhone'ie.

Nie ma się co obawiać, że przez przypadek zostanie stworzony drugi taki sam adres. Tak samo jak w przypadku ręcznego zakładania nowego konta na Gmailu, tak samo i tutaj system nie pozwoli na dwa takie same adresy. Co jest samo w sobie dość niesamowite, bo niby człowiek wie, że kombinacji alfabetów z literami jest niewyobrażalnie wiele, lecz przy dwóch i pół miliarda użytkowników tej usługi, robi to ogromne wrażenie.