Ważna aktualizacja Gmail. Ta funkcja sprawia, że korzysta się jeszcze przyjemniej!

Gmail od wielu lat jest dla nas jedną z najważniejszych aplikacji. Poczta e-mail to już nie tylko rozrywka, ale też ważna część naszego życia, dokumenty i wiele innych.

Skrzynek pocztowych jest do wyboru, do koloru. Nie bez powodu jednak miliony użytkowników na całym świecie decyduje się korzystać z Gmaila. Wygodny, multiplatformowy, z dużą ilością darmowego miejsca na naszą wirtualną korespondencję i dokumenty. A jeśli tego zabraknie: jest możliwość dokupienia kolejnych gigabajtów, a nawet terabajtów. Do tego filtr antyspamowy, który radzi sobie śpiewająco.

Mimo wszystko Google nie spoczywa na laurach i stale dodaje nowe funkcje, które sprawiają, że korzystanie z ich skrzynki jest jeszcze przyjemniejsze. W ostatnich miesiącach pojawia się tam coraz więcej opcji związanych z zaawansowanymi algorytmami sztucznej inteligencji. Na tym jednak jeszcze nie koniec, bo poza wdrażaniem Gemini - Google serwuje także inne fajne usprawnienia. I właśnie gigant ogłasza dużą aktualizację kart z podsumowaniem, dzięki którym korzystanie z platformy stanie się wygodniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Aktualizacja kart z podsumowaniem. Google usprawnia lubianą funkcję w swojej skrzynce

Karty z podsumowaniem to po prostu górna sekcja po otwarciu maila, która w przypadku pewnych typów wiadomości (m.in. informacje od kurierów, wydarzenia, rachunki czy podróże), serwuje nam podsumowanie najważniejszych informacji na samym szczycie wiadomości. Tym samym nie musimy przebijać się przez długą treść maila, bo wszystko mamy na samej górze -- na wyciągnięcie ręki tuż po otwarciu wiadomości.

Teraz Google idzie o krok dalej i aktualizuje tę sekcję, serwując tam jeszcze dodatkowy zestaw przycisków akcji, które pozwolą wznieść karty z podsumowaniem na jeszcze wyższy poziom wygody.

Co dokładnie mam na myśli? Nowe akcje pozwolą w mig, z poziomu otwartego maila, na przykład dodać informacje do Kalendarza Google. Zarówno te o spotkaniach, jak i te związane z przypomnieniami o tym, że nadchodzi czas by opłacić rachunki. Co więcej: w przypadku rozmaitych wydarzeń, bezpośrednio z poziomu karty z podsumowaniem można będzie też zapraszać innych czy nawet wybrać opcję otrzymania wskazówek, jak na nie dostać. W przypadku podróży zaś -- jedno kliknięcie zabierze nas do check-inu, pozwoli zarządzać naszym lotem czy sprawdzić najważniejsze informacje związane z hotelową rezerwacją.

Ponadto wszystkie informacje będą teraz zespolone pomiędzy mailami, by łatwiej się w tym wszystkim połapać. Same karty z podsumowaniem będą ponadto pojawiać się nie tylko w widoku wiadomości, ale także innych elementach skrzynki -- m.in. wyszukiwarce czy sekcji "Wkrótce". Ta ostatnia poinformuje nas o przybliżonej dacie dostawy naszych zakupów - to tak na rozgrzewkę, bo w przyszłości ma zaoferować znacznie więcej.

Ulepszone karty z podsumowaniem już trafiają do pierwszych użytkowników!

Aktualizacja kart z podsumowaniem w Gmail już trafia do użytkowników. Jak zwykle jednak - jest to proces, który potrwa co najmniej kilka tygodni. Na niektóre z usprawnień (np. nową sekcję) poczekamy nieco dłużej. Ta ma trafić do nas w ciągu najbliższych kilku miesięcy.