Gmail w przeglądarce nauczył się nowej sztuczki. Wywraca świat maili do góry nogami

Google się nie zatrzymuje -- i krok po kroku, stopniowo, serwuje funkcje AI coraz szerzej w kolejnych swoich produktach. Pomoc w pisaniu maili trafiła do Gmaila już kilka tygodni temu. Gemini pozwala użytkownikom w kilka chwil nie tylko poprawić, ale wręcz wygenerować wiadomość na podstawie kluczowych wiadomości, które mu podamy. Dotychczas opcja ta była dostępna wyłącznie na urządzeniach mobilnych. Teraz Google dodaje ją również w przeglądarce.

Gmail w przeglądarce także napisze maile za Ciebie. Funkcja pomocy w pisaniu maili trafia do użytkowników

Funkcja generowania wiadomości e-mail jest dostępna dla użytkowników pakietu Google One AI Premium i korzystających z pluginu Gemini od kilku tygodni -- dotychczas jednak mogli cieszyć się nią wyłącznie ci, którzy korzystają z platformy na smartfonach i tabletach. Google rozszerzyło właśnie jej dostępność o Gmaila w przeglądarce. Czyli de facto skorzystamy z niej teraz... właściwie wszędzie, gdzie nam się tylko zamarzy. A działa to analogicznie do opcji znanej ze smartfona, gdzie widzimy odpowiednią opcję przy otwieraniu nowej czystej wiadomości.

Sztuczna inteligencja coraz mocniej wdziera się do produktów Google, a co ważniejsze: staje się coraz bardziej użyteczna. Formalizowanie maili, przepisywanie ich w nieco innym stylu, skracanie długich wiadomości -- to wszystko staje się faktem. Dzięki temu mailowanie staje się łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. W wersji desktopowej doczekaliśmy się także nowego skrótu klawiszowego: Crtl + H. Ten odpowiedzialny jest za dopieszczenie wiadomości, by prezentowała się i brzmiała jeszcze lepiej.

