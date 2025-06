Rozpieszczania graczy ciąg dalszy. Ten sklep wie, jak to robić

Co w tym tygodniu sklep Epic Games przygotował dla graczy? To gra, obok której nie można przejść obojętnie.

Epic Games Store przyciąga graczy przede wszystkim darmowymi grami, tworząc w ten sposób własną, rozpoznawalną tradycję. Wśród bezpłatnie udostępnianych tytułów pojawiają się zarówno duże produkcje znanych studiów, jak i projekty niezależnych twórców, którzy dzięki temu mogą dotrzeć do nowego grona odbiorców. Każdego tygodnia pojawia się coś nowego – czasem jest to jedna darmowa gra, czasem jest ich więcej. Największe szaleństwo rozdawnicze przypada na okres Bożego Narodzenia, gdzie bez wydawania pieniędzy mamy darmową pozycję każdego dnia. I tak przez kilkanaście dni. Co prawda mamy już połowę 2025, ale te kilka miesięcy pokazało, że Epic Games zależy na dostarczaniu, za darmo, ciekawych tytułów.

Niedawno gracze mogli zdobyć m.in. Dead Island 2 – kolejną część kultowej serii o zombie, a także Happy Game – najnowszą produkcję studia Amanita Design z 2021 roku, będącą przygodówką, w której gracz pomaga głównemu bohaterowi wyjść z koszmarnego snu i odzyskać uśmiech. Wśród innych udostępnionych tytułów znalazły się także Sifu, Gigapocalypse oraz debiutujący Deliver At All Costs. Ci, którzy nie skorzystali z okazji, mogą tego żałować. W zeszłym tygodniu mieliśmy świetne, ale niedocenione DEATHLOOP oraz Ogu i Tajemniczy Las, czyli uroczą przygodówkę z ręcznie rysowanymi postaciami i zwariowanymi zagadkami, które urozmaicają rozgrywkę. W zeszłym tygodniu mieliśmy świetne Two Point Hospital, które można śmiało nazwać duchowym spadkobiercą Theme Hospital. W zeszłym tygodniu mieliśmy The Operator. Ciekawe połączenie tekstowej przygodówki z symulatorem bycia tajnym agentem służb zajmujących się rozwiązywaniem skomplikowanym spraw kryminalnych. Kto nie skorzystał, niech żałuje i czeka na kolejną promocję.

Epic Games za darmo. Co w tym tygodniu?

W tym tygodniu mamy tylko jedną darmową grę, ale myślę, że warto ją sprawdzić. Tym bardziej jeśli lubicie tytuły od mniejszych twórców, którzy stawiają na ciekawe rozwiązania i niespotykany model rozgrywki. A takie właśnie jest Sable od studia Shedworks, które na rynku pojawiło się w 2021 r.

Gra zachwyca nie tylko uroczą oprawą graficzną, ale także ścieżką dźwiękową stworzoną przez zespół Japanese Breakfast.

A co za tydzień? Początek wakacji w Epic Games Store będzie pełny atrakcji, gdyż sklep szykuje dla graczy aż dwa darmowe tytuły. I choć może nie są to najmocniejsze pozycje na rynku, z pewnością znajdą swoich wielbicieli. Już w najbliższy czwartek, 3 lipca, udostępnione zostaną Backpack Hero oraz Figment. Więcej na temat samych gier napiszemy w przyszłym tygodniu!