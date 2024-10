Ważna wiadomość dla klientów Vectry! To kwestia bezpieczeństwa

W dobie dzisiejszych zagrożeń z dziedziny cyberbezpieczeństwa zabezpieczenie konta weryfikacją dwuskładnikową (2FA) to podstawa, zwłaszcza w przypadku osób, które nie zaprzątają sobie głowy skomplikowanymi hasłami – a tak należy postrzegać lwią część abonentów telekomów. Dlatego też Vectra wdrożyła nowe zabezpieczenia, które pomogą uchronić konta klientów przed włamaniem.

Zalogowanie do panelu klienta tylko po podaniu kodu – choć jest jeden wyjątek

Czym jest uwierzytelnienie dwuskładnikowe i dlaczego jest takie ważne? Cóż, jak sama nazwa wskazuje, system zabezpieczeń wymaga po aktywacji podania drugiego składnika, czyli przykładowo dodatkowo kodu, przesyłanego SMS-em lub wyświetlanego w aplikacji mobilnej. To właśnie takie zabezpieczenia wprowadza teraz Vectra, tłumacząc decyzję w ten sposób:

Kradzież danych osobowych i tożsamości zdarza się dzisiaj bardzo często. W ten sposób złodziej może pozbawić Cię pieniędzy, zmienić hasła na Twoich kontach albo zablokować Twoje urządzenie. Może również podać się za Ciebie i wziąć kredyt, założyć firmę albo zagłosować.

Od teraz przy logowaniu do panelu klienta trzeba będzie podać więc nie tylko login i hasło, ale też kod, przesyłany na numer telefonu. Co ciekawe podawanie kodu nie będzie koniecznie, jeśli użytkownik jest połączony w trakcie logowania z internetem Vectry. W tym przypadku to firmowy modem będzie pełnił funkcję drugiego składnika.

Vectra o zmianach poinformowała klientów drogą mailową, umieszczając także na stronie zbiór informacji nie tylko o wdrożonym uwierzytelnieniu dwuskładnikowym, ale także o bezpiecznym korzystaniu z sieci i technikach stosowanych przez cyberprzestępców, które mogą doprowadzić do utraty środków. Warto zapoznać z nimi starszych członków rodziny, szczególnie narażonych na phishing.

Stock image from Depositphotos