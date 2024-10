Tak wygląda Krajowy System Cyberbezpieczeństwa. To prawdziwa rewolucja

Zmiany w Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa to dla nas priorytetowy projekt na ten rok. Przez ostatnie lata wiele zmieniło się w krajobrazie cyberprzestrzeni, a wyzwań jest coraz więcej biorąc pod uwagę liczbę incydentów i ich konsekwencje. Jesteśmy zdeterminowani, aby wprowadzić nowe prawo szybko, ale zachowując odpowiedni okres dla przedsiębiorców do dostosowania się do regulacji.