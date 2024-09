Klucze bezpieczeństwa w PKO BP: „Tego boją się oszuści”

Tym samym to już drugi bank w Polsce po ING Bank Śląski, który wdrożył takie zabezpieczenie dla swoich klientów.

Co to takiego klucze bezpieczeństwa U2F? Przedstawiciele PKO BP słusznie zatytułowali swój komunikat do klientów w tej sprawie: „Tego boją się oszuści. Mały klucz – wielki krok do bezpieczeństwa„.

Zabezpieczenie to jest odporne nawet na atak typu phishing, gdyż nawet jak padniemy jego ofiarą i oszuści poznają nasze dane logowania do bankowości elektronicznej - login i hasło, nie będą w stanie zalogować się do naszego konta bez tego klucza.

Co więcej, klucz bezpieczeństwa zastąpi nam drugi składnik logowania do bankowości elektronicznej - potwierdzenie w aplikacji IKO, kod SMS lub kod z karty kodów jednorazowych (wymagane jest tu uprzednie włączenie weryfikacji behawioralnej).

PKO Bank Polski poinformował też, iż na ten moment nowe rozwiązanie bezpieczeństwa będzie działać z następującymi kluczami od producenta Yubico:

Obsługujemy rozwiązania największego producenta tego rodzaju zabezpieczeń – Yubico. Dopasuj model do urządzeń, z których na co dzień korzystasz: Standard FIDO U2F i FIDO2 USB-C USB-A Lightning Yubico YubiKey 5 NFC tak - tak - Yubico YubiKey 5C NFC tak tak - - Yubico Security Key NFC by Yubico tak - tak - Yubico Security Key C NFC by Yubico tak tak - - YubiKey 5Ci tak tak - tak

Jak włączyć logowanie kluczem U2F? Po zalogowaniu do serwisu iPKO, musimy przejść do menu: Ustawienia –> Dostęp i bezpieczeństwo –> Klucze bezpieczeństwa i aktywować logowanie tą metodą.

Źródło: PKO BP

