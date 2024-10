Stał na straży bezpieczeństwa aplikacji. Dziś sam wyleciał ze sklepu

Kaspersky to jedna z najbardziej rozpoznawanych firm zajmujących się tworzeniem oprogramowania antywirusowego. Jednak kontrowersje wokół niej sprawiają, że robi się o nich głośno z innego powodu. Jej aplikacje zniknęły właśnie z Google Play. I to na całym świecie.

Kaspersky Lab, założona w 1997 roku przez Jewgienija Kaspierskiego, to międzynarodowa firma specjalizująca się w cyberbezpieczeństwie. Firma zdobyła uznanie dzięki swojemu oprogramowaniu antywirusowemu, które przez wiele lat było synonimem antywirusa, nie tylko w Polsce. W ofercie Kaspersky znajdują się różnorodne narzędzia, zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak i dla przedsiębiorstw, w tym programy antywirusowe, firewalle oraz rozwiązania do zarządzania bezpieczeństwem IT.

Źródło: Depositphotos

Kontrowersje wokół Kaspersky Lab zaczęły narastać w 2017 roku, kiedy to Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA zakazał korzystania z oprogramowania firmy w agencjach rządowych, obawiając się jej potencjalnych powiązań z rosyjskim rządem. W odpowiedzi na te obawy Kaspersky wprowadziło Globalną Inicjatywę Przejrzystości, mającą na celu przeniesienie części infrastruktury i danych klientów do Szwajcarii, aby zwiększyć zaufanie do swoich produktów.

Kiedyś synonim antywirusa, dziś znika z największego sklepu z aplikacjami

Jednak po inwazji Rosji na Ukrainę obawy związany z Kaspersky ponownie się nasiliły. Niemieckie Federalne Biuro ds. Bezpieczeństwa Informacji ostrzegło przed korzystaniem z oprogramowania tej firmy, sugerując, że mogłaby być zmuszona do współpracy w cyberatakach na cele w UE i NATO. Wkrótce po tym włoski rząd wprowadził ograniczenia dotyczące rosyjskiego oprogramowania antywirusowego w sektorze publicznym. W Polsce, już w 2022 roku, rządowe instytucje zostały wezwane do unikania oprogramowania Kaspersky Lab.

To nie koniec problemów Kaspersky, gdyż właśnie amerykańskie Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa nałożyło kolejne restrykcje, które spowodowały, że aplikacje firmy zniknęły ze sklepu Google Play. Co najważniejsze, nie dotyczy to wyłącznie Google Play działające w Stanach Zjednoczonych. Google zdecydowało o usunięciu wszystkich aplikacji należących do Kaspersky i to na całym świecie. Beż żadnego komunikatu i informacji przekazanych zainteresowanej stronie.

Do sytuacji zniknięcia aplikacji Kaspersky z Google Play odniosła się już sama firma, która stoi na stanowisku, że Google nadinterpretowało decyzję amerykańskiego urzędu i decyzja o usunięciu ich ze sklepu na całym świecie jest jest błędem.

Decyzja Google odnosi się do niedawnych działań rządu USA ograniczających dystrybucję i sprzedaż produktów Kaspersky w Stanach Zjednoczonych po 29 września. Chociaż ograniczenia te nie mają istotnego skutku prawnego poza Stanami Zjednoczonymi, Google jednostronnie zdecydowało o usunięciu naszych produktów z Google Play przed 29 września - pozbawiając użytkowników na całym świecie dostępu do wiodącej w branży ochrony cyberbezpieczeństwa.

– czytamy na oficjalnych stronach Kaspersky. Twórcy antywirusa zapewniają jednak, że będą walczyć o swoje racje, a w międzyczasie zachęcają użytkowników smartfonów z Androidem do sięgania po alternatywne sklepy, w tym Galaxy Store, Huawei AppGallery, czy Xiaomi GetApps. Można też skorzystać z możliwości instalacji oprogramowania bezpośrednio ze strony Kaspersky poprzez pobranie pliku apk na urządzeniu z systemem Android.