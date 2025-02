Apple nie powiedziało ci wszystkiego o tym gadżecie – zobacz, co można z nim zrobić

Za każdym razem, gdy czytam w sieci o dokonaniach łebskich programistów, którzy zdołali odpalić Dooma na kolejnym, absurdalnym urządzeniu, to wydaje mi się, że bardziej zaskoczony już nie będę. To może wydawać się trudne do uwierzenia – przecież Dooma odpalono już na kalkulatorze, pralce, elektrycznej szczoteczce czy pliku PDF. A jednak pomysłowość fanów gry nadal poszerza swoje granice. Tym razem padło na adapter Lightning na HDMI od Apple.

Apple na pewno się tego nie spodziewało – odpalił Dooma na przejściówce HDMI

Wygrzebałem z szuflady zakurzoną i od lat nieużywaną przejściówkę Lightning na HDMI nie mogąc uwierzyć, że ktoś – patrząc na nią – pomyślał „Uruchomię na tym Dooma”. A jednak tak się stało – adapter służący do przesyłania obrazu ze starszych iPhone’ów i iPadów (czyli od 14 w dół) skrywa jeden mały element, który pozwolił na realizację tego memicznego pomysłu. Złącze Lightning cechuje się ograniczoną przepustowością, dlatego Apple umieściło w adapterze układ SoC, który kompresuje obraz przed jego wysłaniem.

Można powiedzieć, że adapter działa na bardzo ograniczonej wersji iOS. Wystarczyło jedynie złamać zabezpieczenia chipa, by otworzyć drogę do instalacji i uruchomienia Dooma. Oczywiście nie obyłoby się bez zewnętrznego ekranu, który wyświetlał obraz.

Przejściówkę Lightning na HDMI możecie kupić w polskich elektromarketach za ok. 249 zł – przypominam na wypadek, gdybyście chcieli sami zapisać się na liście osób, które dokonały tego bezsensownego czynu. Adapter od Apple dołącza zaś do hali sław strony Can it Run Doom, gdzie możecie przeglądać nietypowe sprzęty, na których odpalono kultową grę Bethesdy.

