Ważna decyzja w sprawie święta filmów. Twórca Johna Wicka wprost o zmianach

Każdego roku jest takie wydarzenie, które wzbudza ogrom emocji praktycznie w każdej osobie. W końcu każdy ma przynajmniej pośrednio jakiś kontakt z filmem i coś tam słyszał, teraz emocji będzie jeszcze więcej, a to dlatego że nadchodzą zmiany.

Oscary to nagrody, które wzbudzają wiele emocji i trudno powiedzieć czy więcej tych negatywnych, czy pozytywnych. Główną ich częścią są oczywiście kategorie, w ramach których się przyznaje nagrody. Jeden film wymaga ogromnych nakładów pracy i chociaż każdy przyzna, że żadnego elementu w nim nie może zabraknąć, to nie każdy jest tak uroczyście świętowany. To się ma częściowo zmienić.

Akademia podjęła ważną decyzję. Wejdzie w życie już na 100 rocznicę nagród!

Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej ogłosiła wprowadzenie nowej kategorii Oscarów – Najlepszy Projekt Kaskaderski – która zadebiutuje podczas setnej ceremonii wręczenia nagród w 2028 roku, czyli zaczynając od nagradzania filmów z 2027 roku. Decyzja ta stanowi przełomowe uznanie dla (mówiąc bez ogródek) kluczowej roli, jaką odgrywają kaskaderzy w przemyśle filmowym. Wprowadzenie jej jest wynikiem wieloletnich starań profesjonalistów z branży, takich jak reżyser i były kaskader David Leitch oraz koordynator kaskaderów Chris O’Hara, którzy przedstawiali Akademii prezentacje podkreślające artystyczny i techniczny wkład pracy kaskaderów.

Chad Stahelski, reżyser serii John Wick i doświadczony koordynator kaskaderów, wyraził swoje zadowolenie z tej decyzji. Podkreślił, że tworzenie scen kaskaderskich to proces głęboko zespołowy, angażujący choreografów, techników, operatorów kamer, montażystów oraz zespoły efektów specjalnych. Stahelski docenił wysiłki Akademii w zrozumieniu i odpowiednim uhonorowaniu złożoności pracy kaskaderów, zaznaczając jednak, że proces ten nie jest jeszcze zakończony. Zwrócił uwagę na potrzebę powołania kompetentnego i reprezentatywnego panelu, który zapewni sprawiedliwą ocenę w tej kategorii.

To dopiero początek, bo zmian potrzeba więcej

Wprowadzenie kategorii Najlepszy Projekt Kaskaderski jest dopiero początkiem zmian, których potrzebę dało się już odczuć lata temu. W końcu kreacja Golluma z Władcy Pierścieni ma masę fanów, którzy już lata temu wyrażali potrzebę, że aktorzy specjalizujący się w motion capture powinni być docenieni. Obecną zmiana jest częścią szerszych działań Akademii na rzecz ewolucji i uznania różnorodnych aspektów produkcji filmowej. Niedawno dodano również kategorię za osiągnięcia w castingu, co świadczy o dążeniu do docenienia istotnych, choć często niedocenianych, elementów procesu tworzenia filmów.

Źródło: Oscars.org

Szczegółowe zasady dotyczące kwalifikacji i głosowania w nowej kategorii zostaną ogłoszone w 2027 roku. Akademia planuje szeroko konsultować się z ekspertami branżowymi, aby zapewnić sprawiedliwy i znaczący proces oceny. Obecnie ponad 100 profesjonalistów kaskaderskich jest członkami Akademii w ramach sekcji Produkcji i Technologii, co podkreśla rosnące uznanie dla ich wkładu w sztukę filmową.

Pozytywny odzew branży na pewno pomoże

Decyzja o wprowadzeniu kategorii Najlepszy Projekt Kaskaderski spotkała się z pozytywnym odbiorem wśród profesjonalistów z branży i aktorów, takich jak Chris Hemsworth i Jason Statham, którzy od dawna apelowali o oficjalne uhonorowanie pracy kaskaderów. Nowa kategoria stanowi znaczący krok naprzód w docenieniu często niedostrzeganego aspektu sztuki filmowej i oby nie był wyłącznie czynem na pokaz, lecz przyczynkiem do zdrowych, uczciwych zmian.

Chad Stahelski podkreślił również, że rosnąca widoczność i akceptacja kaskaderów w ciągu ostatnich pięciu lat, wspierana przez zmiany cyfrowe i kulturowe, przyczyniła się do tej przełomowej decyzji. Uważa, że nowa kategoria przyniesie korzyści zarówno Akademii, jak i społeczności kaskaderskiej, odzwierciedlając ewoluujące uznanie dla akcji jako istotnego i artystycznego elementu kina. Może dzięki właśnie wsparciu topowych wykonawców Hollywood, teraz także inni zabiorą głos, bowiem nie brakuje jeszcze wielu, niedocenianych funkcji, które w cieniu tworzą finalny obraz i bez których nigdy nie byłby żaden film możliwy.

Źródło: Deadline