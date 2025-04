O tej aktorce mówią teraz wszyscy. Film z nią bije rekordy popularności!

Emma Myers: kim jest gwiazda filmu Minecraft?

O Emmie Myers zrobiło się właśnie głośno, w kontekście premiery, której dzieciaki na całym świecie nie mogły się doczekać. Jeśli widzieliście ją jako Enid Sinclair w „Wednesday” albo właśnie wróciliście z kina po seansie Minecrafta, to pewnie chcecie wiedzieć, kim jest ta młoda aktorka i jak wypadła w jednym z najbardziej wyczekiwanych blockbusterów tego roku. W tym artykule rozkładamy jej karierę na czynniki pierwsze – od pierwszych kroków na ekranie po rolę Natalie w świecie rozpikselowanych sześcianów.

Emma Myers: kim jest gwiazda filmu Minecraft?

Emma Myers urodziła się 2 kwietnia 2002 roku w Orlando na Florydzie, czyli ma dopiero 23 lata. Jej dzieciństwo odbiegało nieco od standardów. Uczyła się w domu, w ramach tzw. "homeschool cooperative", czyli grupy rodzin, które razem ogarniają edukację dzieci. Sama mówi, że „szkoła to nie jej bajka”, co brzmi jak początek historii o kimś, kto już we wczesnych latach ma na siebie jakiś oryginalny pomysł. I tak właśnie było.

Aktorstwo zaczęło się u niej wcześnie, bo już w wieku 8 lat. W 2010 roku pojawiła się w serialu „Zbrodnie Palm Glade" jako Paige Slayton – mała rola, ale dla dzieciaka to i tak niezły debiut. Przez kolejne lata łapała epizody i mniejsze projekty, aż w wieku 16 lat stwierdziła, że to jej droga. I wtedy zaczęło się coś, co można już chyba nazwać karierą.

Emma Myers: Pierwsze duże role

W 2020 roku wystąpiła w świątecznym filmie „A Taste of Christmas” a rok później w mrocznym „Girl in the Basement”. To nie były jeszcze hity na miarę Netflixa, ale pokazały, że Emma ma w sobie coś, co przyciąga uwagę. Prawdziwy przełom przyszedł w 2022 roku, kiedy w „Wednesday” Tima Burtona wcieliła się w Enid Sinclair – kolorową, trochę zwariowaną współlokatorkę Wednesday Addams. Serial rozbił bank na Netflixie, a Emma stała się jedną z tych twarzy, które ludzie zaczęli kojarzyć.

Natalie z Minecrafta

Do kin właśnie trafił długo oczekiwany „Minecraft: Film”. Emma gra tu Natalie, jedną z czwórki bohaterów, którzy przez tajemniczy portal lądują w świecie gry. Obok niej Jason Momoa, Danielle Brooks i Sebastian Hansen, a w roli Steve’a – Jack Black. Film to miks przygody, humoru i tego specyficznego klimatu gry, który fani kochają od lat. Natalie to postać, która trochę przypomina samych graczy, którzy pierwszy raz odpaliliśmy Minecrafta – niby nie wie, o co chodzi, ale szybko łapie, jak przeżyć w tym dziwnym, rozpikselowanym świecie.

Co ciekawe, Emma Myers nie znalazła się w tym projekcie z przypadku. W wywiadzie dla „Deadline” zdradziła, że gra w Minecrafta od dekady – czyli zna świat sześcianów od podszewki. Po pojawieniu się na planie raczej nie zadawała więc pytań w stylu: „Co to jest ten creeper?”. Aktorka doskonale wiedziała, jak się buduje, jak walczy się z mobami, i podobno czuć to w jej roli. Reżyser Jared Hess (to ten od „Napoleon Dynamite”) postawił na ekipę, która ma przyciągnąć i młodszych widzów, i tych, którzy pamiętają swoje pierwsze noce zarwane w grze.

Jak Emma Myers radzi sobie w świecie Minecrafta?

Film dopiero co zadebiutował w kinach, ale już słychać, że Emma nie ginie w cieniu większych gwiazd jak Momoa czy Black. Jej Natalie to głos rozsądku w chaosie – nie przesadza, ale też nie daje się zepchnąć na bok. Pierwsze recenzje chwalą chemię między bohaterami, a jej rola jest jednym z mocniejszych punktów produkcji.

Gdzie jeszcze można zobaczyć Emmę Myers?

„Minecraft: Film” to nie wszystko. W 2024 roku Emma wcieliła się w Pippę Fitz-Amobi w serialu „A Good Girl’s Guide to Murder” ("Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki") – ekranizacji książki Holly Jackson. Tu pokazała, że potrafi być nie tylko sympatyczną blondynką, ale i dziewczyną z charakterem, która rozwiązuje kryminalne zagadki. Serial dostał drugi sezon, więc jeszcze zobaczymy ją w tej roli. Aktorka pojawiła się też „Family Switch” w 2023 – produkcji z 2023 roku z Jennifer Garner. To komedia, która może nie zmieniła świata, ale udowodniła, że Emma dobrze radzi sobie w lżejszym repertuarze.

Emma Myers, czyli "girl next door"

Co jest takiego w Emmie, że tak szybko pnie się w górę? Na pewno autentyczność – nie udaje kogoś, kim nie jest. W wywiadach mówi, że jest introwertyczką, co trochę zaskakuje, bo na ekranie aż iskrzy energią. Do tego ma zajawkę na popkulturę – jara się K-popem (szczególnie zespołem Seventeen), „Władcą Pierścieni” i „Gwiezdnymi Wojnami”. To nie jest gwiazda, która tylko odcina kupony od znanych produkcji – młoda aktorka doskonale rozumie, dlaczego ludzie szaleją na punkcie Minecrafta czy Wednesday Addams.

2025 rok zapowiada się dla Emmy intensywnie. Wkrótce wróci pewnie na plan kolejnego sezonu „Wednesday”, a sukces Minecrafta może otworzyć jej drzwi do jeszcze większych produkcji. Jeśli Minecraft okaże się być hitem – a na razie wygląda na to, że kina pękają w szwach – to możemy mieć przed sobą nową gwiazdę, która skradnie serca młodszej widowni swoją autentycznością.

Emma Myers – w jakich filmach wystąpiła

