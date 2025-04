W końcu jest dostępny zwiastun nadchodzącego, nowego filmu w uwielbianym uniwersum. Oto kolejny epizod w filmowej historii Predatora, która będzie zaledwie pierwszym z dwóch prezentów przygotowanych na 2025 rok dla fanów kosmicznego łowcy. Jednak tym razem, sięgnięto po zupełnie nowy styl.

Reklama

Predator powraca. Znamy datę i widzieliśmy pierwszy zwiastun animowanego hitu!

Reżyser odpowiedzialny za przywrócenie Predatora (Prey z 2022 roku w reżyserii Dana Trachtenberga) do glorii sprzed lat, powraca z zupełnie nową propozycją. Oto Predator: Killer of Killers, film animowany, który jest zaledwie połową tego co przygotowano na ten rok dla fanów łowcy z kultowych filmów. Podczas gdy wciąż czekamy na więcej informacji dotyczących Predator: Badlands, już teraz można obejrzeć zwiastun promujący najnowszy rozdział historii kosmicznych łowów.

Najnowszy film będzie w istocie antologią, a jego historia ukaże troje bohaterów z różnych epok. Każdy z nich jest specjalistą i zna się bardzo dobrze na łapaniu "zwierzyny", lecz nie mogli przewidzieć, że tym razem, to właśnie oni sami spotkają kogoś, kto zna się na polowaniu o wiele lepiej. Film ukaże walkę o przetrwanie podczas II Wojny Światowej, w erze samurajów, a także w czasach podbojów wikingów.

Zwiastun wyraźnie ukazuje inspirację produkcją Netflixa Arcane, lecz nie jest ona tworzona przez ten sam zespół. Pomimo tego, prezentuje się niezmiernie zgrabnie oraz ukazuje, że nowa forma wcale nie wyklucza sztandarowego dla serii, brutalnego łowcy. Zdecydowanie nie będzie to bajka na dobranoc dla najmłodszych, a każdy, kto by się obawiał, że nowa formuła zmiękczy charakter obrazu... Cóż, zapraszamy do zwiastunu!

Film jest produkowany dla Hulu, ale zapewne wzorem poprzedniego filmu z uniwersum – Prey – pojawi się w Polsce na Disney+, a do tego nie będzie trzeba długo czekać. Premiera już szóstego czerwca.