Nowy widok przy nawigacji w Mapach Google. Trafia do wszystkich i jest domyślną opcją

Google regularnie wprowadza to mniejsze, to większe, zmiany w Mapach Google. Regularnie dokłada tam nowe warstwy informacji, a przed weekendem firma rozpoczęła pierwsze testy związane z zupełnie nowym trybem interakcji z oprogramowaniem (zobacz: Mapy Google będą jeszcze lepsze. Firma daje im super moc!).

Od dłuższego czasu aplikacja oferuje także widok budynków w 3D. Przez długi czas (a mowa tu o latach) dostępny był on jednak wyłącznie przy przeglądaniu map i dłuuuugo próżno go było szukać w nawigacji. To jednak zmieniło się przed kilkoma tygodniami. Google jednak bardzo nieśmiale podchodzi d otematu. Ale wygląda na to, że coś w temacie nareszcie zaczęło się zmieniać.

Widok budynków 3D w Mapach Google staje się coraz powszechniejszy

O tym że budynki w widoku 3D zaczęły pojawiać się u części użytkowników platformy wspominałem na początku roku. Najwyraźniej testy te okazały się dość owocne, bo widok zabudowań w 3D trafia do szerszej bazy użytkowników w nawigacji. Co więcej: teraz pojawiają się one nie tylko w głównej aplikacji Mapy Google na smartfonach, ale trafiły także do Android Auto.

Co więcej — firma najwyraźniej jest na tyle zadowolona z tego rozwiązania, że nie tylko umożliwiła skorzystanie z niego. Gigant zdecydował również się uczynić właśnie taki widok w nawigacji domyślnym — i trafia on do coraz szerszej publiczności. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by zajrzeć do ustawień i... najzwyczajniej w świecie go dezaktywować. Co ciekawe jednak: użytkownicy którzy mogą już z niego skorzystać zauważyli, że aktywowany on jest wyłącznie gdy korzystają z jasnego motywu w telefonie. Gdy kolorystyka przełącza się na ciemną, budynki 3D znikają.