Wyszukiwarka Google zostaje pozbawiona tej funkcji. Wielu za nią zatęskni

Wyszukiwarka Google to jedno z tych narzędzi, które na pierwszy rzut oka nie zmieniło się od lat — i wciąż pozostaje skrajnie minimalistycznym. I faktycznie, tak jest... a przynajmniej tak wygląda strona, na której wklepujemy frazę do wyszukiwania. Nieco inaczej jednak sprawy mają się w przypadku strony z wynikami wyszukiwania. Tam na przestrzeni lat zadziało się naprawdę wiele: od podsumowań, przez reklamy, karty z odpowiedziami, na narzędziach pozwalających doprecyzować zakres wyszukiwań kończąc.

Od lat Google zapisywało w cache'u także poprzednie wersje witryn — co pozwalało uniknąć nam wycieczek do Wayback Machine. Ale kilka godzin temu firma poinformowała, że to jedna z opcji którą porzucają.

Bez wątpienia podglądanie poprzedniej wersji witryny nie jest czymś, z czego wszyscy korzystają na co dzień. Ale też nie jest tajemnicą, że czasem zdarzają się okazję że potrzebujemy zasięgnąć wiedzy z popredniej wersji — z różnych powodów. I tutaj fatalna wiadomość dla wszystkich, którzy przez lata zamiast sięgać do zewnętrznych narzędzi, po prostu wklepywali frazę cache: w wyszukiwarce Google. Jak poinformowano na koncie Google SearchLiaison: to opcja która powoli zanika. Na tę chwilę zniknęła z wyników wyszukiwania, a firma już teraz przygotowuje się do całkowitego usunięcia tej opcji.

Hej, nadrabiam zaległości. Tak, został usunięty. Wiem, to smutne. Mnie też jest smutno. To jedna z naszych najstarszych funkcji. Ale miała na celu pomóc ludziom uzyskać dostęp do stron, gdy dawno temu często nie można było polegać na ładowaniu strony. Obecnie sytuacja znacznie się poprawiła. Dlatego zdecydowaliśmy się ją wycofać. Osobiście mam nadzieję, że może dodamy linki do @internetarchive z miejsca, w którym wcześniej znajdował się link do cache, w sekcji "O wyniku wyszukiwania". To niesamowite źródło informacji. Myślę, że byłoby to również dobre rozwiązanie z punktu widzenia celu "O wyniku wyszukiwania", jakim jest umiejętność korzystania z informacji - pozwalając ludziom łatwo zobaczyć, jak strona zmieniała się w czasie. Bez obietnic. Musimy z nimi porozmawiać, zobaczyć, jak to wszystko może pójść - angażuje ludzi daleko nade mną. Ale myślę, że byłoby to miłe dla wszystkich.

No cóż, przywykliśmy już do tego, że Google często robi przemeblowania w swoich produktach. Szczerze jednak: aż takich zmian się nie spodziewałem, tym bardziej że to jedna z najstarszych funkcji dostępnych w wyszukiwarce — i do tego nigdy nie była ona jakoś specjalnie eksponowana. Na szczęście w tym konkretnym przypadku na rynku są usługi, które będą ją w stanie zastąpić,