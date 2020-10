Gdy pojawiał się Apple Watch, na ryku od jakiegoś czasu obecne już były smartwatche z Android Wear (dziś wear OS) od Google. Różnorodność modeli i początkowa idea przyświecająca firmie od razu przekonały mnie do tej platformy. To właśnie z jej powodu zmieniłem telefon i używałem przez dłuższy czas Androida. Tak, zrobiłem to dla powiadomień na zegarku, choć oczywiście nie tylko, bo monitorowałem także swoją codzienną aktywność i mogłem szybko reagować na wiadomości.

Dotarł mój Apple Watch SE. Pożałowałem zakupu…

Pojawienie się Apple Watcha miało wszystko zmienić, ale ja nie spieszyłem się do jego zakupu. Najlepszym dowodem na to, że podjąłem właściwą (z mojej perspektywy) decyzję było to, że przez kolejne trzy lata watchOS był reorganizowany u samych podstaw, bo pierwotne pomysły Apple nie były trafione.