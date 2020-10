Problemy z baterią i aplikacjami na iPhonie i Apple Watch? Oto poradnik Apple

Apple jest świadome tego problemu i choć przygotowuje nowe, mniejsze aktualizacje, które zapewne powstają w sporym pośpiechu (co przypomina sytuację z zeszłego roku i sprzed dwóch lat, a także sprzed trzech), to już teraz opublikowana została specjalna strona, na które znajdziemy poradnik z kilkoma wskazówkami. Te mają pomóc poradzić sobie z brakującymi danymi w aplikacjach i już teraz docierają do nas informacje, że rzeczywiście te metody są skuteczne. Szkoda tylko, że zwykła aktualizacja systemu generuje takie sytuacje, w których użytkownicy są zmuszeni do podjęcia dodatkowych działań, żeby ich telefon oraz zegarek działały jak powinny.

Jak naprawić brak danych i drenowanie baterii w iOS 14 i watchOS 7

Na liście problemów, które Apple wymienia po aktualizacji do iOS 14 i watchOS 7, znalazły się:

Trasy z treningów, które odbyłeś z Apple Watchem z włączonym GPS, nie pojawiają się w aplikacji Sprawność na iPhonie.

Sprawność, Tętno i inne powiązane ze zdrowiem aplikacje na Apple Watchu nie uruchamiają się lub nie są w stanie wczytać danych

Aplikacja Sprawność lub Zdrowie na iPhonie nie uruchamia się lub nie wczytuje danych

Aplikacja Zdrowie lub Sprawność zgłasza niewłaściwą ilość pamięci na iPhonie

Aplikacja Sprawność zgłasza niewłaściwą ilość pamięci na Apple Watchu

Dane dotyczące hałasu otoczenia albo poziomu głośności na słuchawkach nie pojawiają się na Apple Watchu lub w aplikacji Zdrowie na iPhonie

Znaczący spadek poziomu naładowania baterii w iPhonie lub Apple Wacthu

Jak sobie z nimi poradzić? Apple sugeruje:

Otworzyć aplikację Watch na iPhonie Przejść na zakładkę My Watch, a później Wszystkie zegarki Kliknąć na „informacje” obok zegarka, który chcemy odłączyć Kliknąć odłącz

W następnej kolejności musimy zadbać o kopię zapasową naszych danych. W aplikacji Ustawienia wybieramy iCloud, a tam sprawdzamy, czy dane z aplikacji Zdrowie synchronizują się z chmurą. Manualnie uruchamiamy proces kopii zapasowej, czekamy, aż pojawi się komunikat, że został ukończony. Przechodzimy do Ustawień, Ogólne, Wyzeruj, by następnie potwierdzić zerowanie iPhone’a. Po wyczyszczeniu pamięci logujemy się na konto iCloud i odzyskujemy z kopii zapasowej nasze urządzenia.

Powyższe czynności są na tyle mało skomplikowane, że poradzą sobie z nimi nawet mniej zaawansowane technicznie osoby. Problem w tym, że są one czasochłonne i nie powinny być potrzebne do wykonania po zaktualizowaniu urządzenia do nowej wersji systemu, która miała przynieść same zmiany na plus.