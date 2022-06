Sklep Apple nie działa! Szykuje się coś wielkiego na dzisiejszym WWDC?

Internetowy sklep Apple przestał działać i przeszedł w tryb offline w oczekiwaniu na dzisiejszą konferencję WWDC, która ma być w głównej mierze poświęcona oprogramowaniu - najgłośniejsze mają być zapowiedzi iOS 16 oraz iPadOS 16. Wydarzenie startuje o 19:00 naszego czasu, więc jeśli jesteście ciekawi nowości, śledźcie Antyweb po tej godzinie - będziemy o wszystkim informować na bieżąco.

Przełączanie sklepu Apple Store w tryb offline na kilka godzin przed wydarzeniem Apple jest już pewnego rodzaju standardem, a nawet tradycją - co jednak istotne, to zwykle dzieje się to tylko przed ogłoszeniem sprzętu. Dziś po raz pierwszy od 2017 roku Apple Store przestał działać przed WWDC, więc możemy spodziewać się elektryzujących nowości.

Czego zatem możemy oczekiwać w kwestii sprzętów? Najprawdopodobniej kalifornijska firma skupi się na linii komputerów Mac - i nie da się ukryć, że najbardziej spodziewaną zapowiedzią byłby nowy MacBook Air z chipem M2 i nowym designem, który został zapoczątkowany przez ostatnie modele MB Pro z notchem. Nie można jednak zapomnieć o goglach VR/AR, o których bardzo dużo się plotkowało, jednak wszystkie doniesienia były bardzo mieszane i ciężko powiedzieć, czy gigant z Cupertino pokaże dziś swój headset. Nie można jednak wykluczyć takiej możliwości.

iOS 16 mimo wszystko ma być głównym bohaterem dzisiejszego wieczora. Nowy system ma zawierać przeprojektowany ekran blokady i aktualizacje aplikacji Zdrowie i Fitness, a iPadOS 16 ma skupić się głównie na wielozadaniowości dla użytkowników tabletów Pro. Do tego możemy spodziewać się kolejnego watchOS z nowym trybem oszczędzania energii oraz nowościami w macOS i tvOS. Cóż, pozostaje nam jedynie czekać do 19:00 - pewne jednak jest to, że możemy liczyć na naprawdę wiele świetnych nowości.