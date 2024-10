9 października w Warszawie zawyją alarmy – wyjaśniamy, dlaczego

Już w przyszłą środę w całej Warszawie aktywowane zostaną wszystkie kanały komunikacji alarmowej. To jednak nie obchody święta ani ostrzeżenie przed realnym zagrożeniem, a pierwsze w historii testy systemu ostrzegania, zakrojone na tak szeroką skalę.

9 października Warszawa przetestuje systemy alarmowe

Nieco ponad miesiąc temu Warszawiacy mogli usłyszeć w mieście syreny alarmowe, uruchamiane w ramach obchodów Powstania Warszawskiego. Już 9 października ten charakterystyczny dźwięk znów rozbrzmiewać będzie na ulicach miasta, ale tym razem z zupełnie innego powodu. Prezydent stolicy – Rafał Trzaskowski – poinformował na X, że miasto przygotowuje się do przeprowadzenia testów wszystkich dostępnych kanałów komunikacji alarmowej, w celu sprawdzenia ich skuteczności i ewentualnego wyciągnięcia wniosków w celu poprawy działania mechanizmów ostrzegania.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, 9 października o godz. 11:00 mieszkańcy Warszawy otrzymają ostrzeżenia za pomocą:

systemu alarmowania i ostrzegania ludności (syreny alarmowe)

komunikatów Warszawskiego Systemu Powiadomień

komunikatów Regionalnego Systemu Ostrzegania

alertu RCB - SMS

komunikatów w mediach

Syreny zawyją ponownie o godz. 12:00 – będzie to oznaka odwołania alarmu. Jak odróżnić te dwa sygnały? Ogłoszeniu alarmu towarzyszyć będzie modulowany dźwięk syren w okresie trzech minut. Sygnał akustyczny zwiastujący odwołanie alarmu to zaś ciągły dźwięk syren w okresie trzech minut. Prezydent miasta uspokaja, że są to tylko ćwiczenia.

W komentarzach pod wpisem pojawiło się już mnóstwo teorii spiskowych, ale faktem jest to, że w obliczu trwającej wojny za naszą wschodnią granicą i licznych napięć na arenie międzynarodowej, takie testy są potrzebne.

Stock image from Depositphotos