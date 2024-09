Tego brakowało w Jak dojadę - już nie potrzebujesz kolejnej aplikacji

Twórcy aplikacji Jak dojadę poinformowali o nawiązaniu współpracy z Kolejami Mazowieckimi, dzięki to której możemy nabyć bilety na przejazd składami tego przewoźnika w ten sam sposób, co bilety na komunikację miejską.

Z aplikacji Jak dojadę korzystam już od wielu, wielu lat do planowania przejazdów i kupowania biletów komunikacji miejskiej. Jednak często też podróżuję pociągami do nieodległych od stolicy miejscowości i aby móc kupować biletów na nie (i tylko w tym), musiałem specjalnie doinstalować aplikację Kolei Mazowieckich.

Bartosz Burek, prezes Jakdojade:

To dla nas niezwykle istotny krok naprzód. Miasta nie są już oderwanymi punktami na mapie, lecz metropoliami powiązanymi złożoną siecią komunikacyjną, do której należą m.in. koleje regionalne. Bardzo cieszy nas, że na tym etapie mamy możliwość kompleksowego połączenia naszych użytkowników z tak ważnym przewoźnikiem, jakim są Koleje Mazowieckie.

Już nie będzie to konieczne, bo w zasadzie sama aplikacja Jak dojadę wystarczy teraz do kupowania biletów przez mieszkańców stolicy i turystów, no i planowania przejazdów, zarówno po Warszawie jak i do okolicznych miejscowości.

Szymon Sobczak, Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy Kolei Mazowieckich:

Jestem zadowolony, że aplikacja Jakdojade rozszerza swoją funkcjonalność o zakup biletów na połączenia realizowane przez Koleje Mazowieckie. Jestem przekonany, że osoby planujące podróż chętnie będą korzystać z ekologicznego środka transportu jakim bez wątpienia są nowoczesne pociągi Kolei Mazowieckich.

Proces zakupu biletów Kolei Mazowieckich jest niemal identyczny, jak kupowanie biletów komunikacji miejskiej. Po wprowadzeniu interesującej nas relacji, wystarczy wskazać odpowiedni bilet i w kolejnym kroku potwierdzić płatność z poziomu naszego portfela w aplikacji Jak dojadę. W przypadku kontroli, podobnie okazujemy wygenerowany w aplikacji kod QR.

Źródło: Jak dojadę/Koleje Mazowieckie