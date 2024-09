To już ten dzień. Koniec z fałszywi połączeniami od oszustów

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej, dawała przedsiębiorcom telekomunikacyjnym w Polsce czas od 6 do 12 miesięcy, na wdrożenie w swoich systemach technologii, umożliwiających skuteczne monitorowanie i blokowanie fałszywych połączeń telefonicznych.

Dziś mija ten ostatni termin, od teraz telekomy są zobowiązane do stałej analizy ruchu w swoich sieciach telekomunikacyjnych i wykrywania w nich podejrzanych połączeń od oszustów oraz blokować je zanim nawiążą połączenie z potencjalnymi ofiarami.

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski:

Wreszcie blokujemy cyberoszustów na poziomie całego kraju. Dzięki tym przepisom, wszyscy – a zwłaszcza dzieci i seniorzy – będą bezpieczniejsi. To nie tylko nowe prawo, ale realna ochrona dla każdego z nas.

W atakach typu CLI spoofing, przestępcy najczęściej podszywają się pod numery telefonów banków i instytucji finansowych w ten sposób, iż ofiarom które mają zapisany prawdziwy numer swojego banku, na ekranie wyświetli się jego nazwa, wzbudzając fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Wówczas często przekazują im wrażliwe dane, nakłaniane są do instalowania aplikacji zdalnego dostępu na komputerze, w wyniku czego dochodzi do wyłudzeń i dużych strat finansowych.

Ministerstwo cyfryzacji w swoim komunikacie podaje, iż firmy telekomunikacyjne mają już narzędzia, dzięki którym po wykryciu takiego fałszywego połączenia mogą sprawić by nie zostało ono w ogóle wywołane, ewentualnie mogą je przekazać jako zastrzeżone (nie wyświetli się im nazwa banku), co powinno już wzbudzić czujność potencjalnych ofiar po ich odebraniu .

Oczywiście, nie da się w 100% pozbyć tego typu ataków, z uwagi na ciągły rozwój technologii i zmiany działania oszustów, ale wprowadzone rozwiązania - prawne i techniczne, istotnie mają zmniejszyć ich zakres i zasięg. Nie zwalnia więc to nas przed czujnością i ostrożnością przy odbieraniu połączeń i zawsze, gdy wzbudzą one nasze jakiekolwiek wątpliwości, warto je przerwać i samemu zadzwonić do danej instytucji pod znany nam numer z naszej książki telefonicznej.

Źródło: Ministerstwo cyfryzacji.

Stock Image from Depositphotos.