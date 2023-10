Sprzęt medyczny dla Ukrainy za zmianę koloru czołgu – wielka akcja gier Wargaming

Na początku otwartej agresji Rosji na Ukrainę wiele firm branży gamingowej dołączyło do akcji wspierania naszych wschodnich sąsiadów różnorakimi kampaniami charytatywnymi – m.in. CD Projekt RED, Electronic Arts czy Activision Blizzard wstrzymali sprzedaż produktów i usług na terenie Rosji, biorąc udział w zorganizowanym bojkocie przeciwko agresorowi. Dziś o wsparciu Ukrainy przez podmioty z segmentu gier wideo nie mówi się już tak często, ale od czasu do czasu wciąż pojawiają się działania, przypominające o konieczności niesienia pomocy humanitarnej ofiarom wojny. Aktywnie działają twórcy World of Tanks, którzy inicjatywą WargamingUnited rozpoczynają największą akcję pomocową we wszystkich grach studia.

100% środków pozyskanych z zakupów pakietów „WargamingUnited” trafi do fundacji UNITED24

Na początku sierpnia Wargaming z okazji 25-lecia działalności na rynku przeznaczył 250 tys. dolarów na konto inicjatywy UNITED24, czyli organizacji niosącej pomoc cywilom poszkodowanym w wyniku działań wojennych. Bezpośrednią kontynuacją tej akcji jest inicjatywa WargamingUnited, dotycząca 6 gier studia: World of Tanks, World of Tanks Blitz, World of Tanks Modern Armor, World of Warships, World of Warships: Legends oraz World of Warplanes.

W każdym z powyższych tytułów będzie można nabyć specjalne przedmioty kosmetyczne (nawiązujące do barw Ukrainy) oraz wyposażenie do pojazdów, a środki ze sprzedaży zostaną przeznaczone na poczt zakupu środków medycznych oraz karetek typu C, wyposażonych w defibrylatory, monitory pracy serca, zbiorniki tlenu i urządzenia wspierające oddychanie.

Akcesoria w grze zostały zaprojektowane przez artystów z kijowskiego studia Wargaming i będzie można nabyć je w wewnętrznych sklepach od dziś, aż do 1 listopada.