Mnóstwo nowych gier na Switcha! Podsumowanie konferencji Nintendo

Nintendo Indie World Showcase to prezentacja, na której pokazywane są gry od niezależnych studiów i małych twórców. Dzisiejsza konferencja przyniosła sporo ciekawych tytułów, na które warto zwrócić uwagę — w końcu gry niezależne często okazują się sporymi niespodziankami i artystycznymi perełkami. Co pojawiło się na konferencji japońskiego giganta w tym roku? Zobaczcie sami!

Shantae Advance: Risky Revolution

Na konferencji zapowiedziano między innymi Shantae Advance: Risky Revolution — zaginiona przygoda Shantae powraca po 20 latach. W grze tytułowa bohaterka odwróci sytuację przeciwko nikczemnemu piratowi Risky Boots, zmieniając krajobraz i przemierzając wielowarstwowe poziomy, klasycznie machając włosami i tańcząc brzuchem. Potwory, labirynty, nieco zagadek i do tego tryb „versus” dla 4 graczy. Czy trzeba czegoś więcej? Premiera w 2024.

Core Keeper

Przyciągnięty do tajemniczego reliktu, jesteśmy odkrywcą przeniesionym do starożytnej jaskini pełnej dziwnych stworów, potrzebnych zasobów i świecidełek. Naszym zadaniem jest odkrycie tajemnic tego dziwnego, nowego świata i wzmocnienie tytułowego Rdzenia, aby uciec przed niebezpieczeństwami kryjącymi się w podziemiu. Premiera również w przyszłym roku.

On Your Tail

On Your Tail to tajemniczy symulator z głęboką fabułą i klimatem przygodówki 3D, pełnej relaksu, dochodzeń i cennej wiedzy, jak dobrze grać w karty. Akcja On Your Tail, rozgrywająca się w uroczej nadmorskiej wiosce Borgo Marina, przedstawia przygody detektyw Diany, która jest w pogoni za idealnymi letnimi wakacjami. Produkcja opracowana przez Memorable Games i wydana przez Humble Games pojawi się na Nintendo Switch w 2024 roku.

Howl

Howl to turowa taktyczna gra osadzona w czasach średniowiecza. Złowroga plaga spustoszyła tę krainę, zamieniając wszystkich w dzikie bestie. Wcielamy się w głuchą bohaterkę, która w poszukiwaniu lekarstwa naraża się na niebezpieczeństwo. Będziemy musieli wszystko planować do sześciu kroków wcześniej, aby wymanewrować przeciwników, którymi są wilcze stworzenia wypełnione głodem i wściekłością. W cieniu czają się różne rodzaje potworów, każdy z nich posiada określony poziom witalności i inne zdolności. Dlatego musimy dokładnie rozważyć, która strategia rzuci ich na kolana i zaplanować atak, polegając na swoim sprytu i szeregu różnych umiejętności. Co najlepsze: premiera już dziś!

The Star Named EOS

The Star Named EOS to pierwszoosobowa gra przygodowa z łamigłówkami i historią o fotografii i sposobach, w jakie możemy uchwycić ulotne chwile, które kształtują nasze życie. Wcielimy się w Dei, młodego fotografa podążającego śladami swojej matki. W grze będziemy mieli możliwość eksplorowania pięknego świata, znajdowania i zbierania przedmiotów pełnych wspomnień i pomożemy Deiowi odkryć prawdę o nieobecności jego matki.

Blade Chimera

W roku 20XX miasta zostały nagle zalane demonami w postaci potworów i duchów, które nagle pojawiły się w mieście, wywołując totalną Wojnę Demonów. Nawet po ponad 30 latach, demony nadal krążą po ulicach i szkodzą ludziom, gdziekolwiek się pojawią. Blade Chimera to gra akcji 2D, w której użyjemy swojego demonicznego miecza, aby ingerować w przeszłość i chronić się przed niebezpieczeństwami. To wszystko w dystopijnym, cyberpunkowym i pikselowym świecie!

Outer Wilds: Archaeologist Edition

Twórcy zachęcają do swojej gry następującymi słowami: Jesteś najnowszym rekrutem Outer Wilds Ventures, raczkującego programu kosmicznego poszukującego odpowiedzi w dziwnym, stale rozwijającym się Układzie Słonecznym. Chwyć swój międzygalaktyczny sprzęt do pieszych wędrówek! Załóż buty turystyczne, sprawdź poziom tlenu i przygotuj się do wyprawy w kosmos. Skorzystaj z różnorodnych unikalnych gadżetów, aby zbadać otoczenie, wyśledzić tajemnicze sygnały, rozszyfrować starożytne pisma obcych i upiec idealną piankę marshmallow. Premiera 7 grudnia tego roku!

Braid: Anniversary Edition

Podróżuj do wielu światów, w których czas zachowuje się dziwnie i rozwiązuj zagadki, aby uratować porwaną księżniczkę. Braid: Anniversary Edition to remaster klasycznej gry z ulepszoną grafiką, dźwiękiem i ogromną ilością komentarzy twórców. Premiera na Switchu już 30 kwietnia 2024 roku!

Pozostałe zapowiedzi na Indie World Showcase

Pozostałe gry pokazane podczas tegorocznej konferencji Nintendo to:

Backpack Hero

A Highland Song

Moonstone Island

Death Trick: Double Blind

Passpartout 2: The Lost Artist

Jak oceniacie najnowszą konferencję Nintendo? Dajcie znać w komentarzach!