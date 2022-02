Operatorzy kuszą pary ofertami walentynkowymi. Najciekawiej jak na razie w T-Mobile

Oferty dla par to stała pozycja w ofertach operatorów, jednak w tym szczególnym dla zakochanych okresie pojawiają się jeszcze ciekawsze oferty dla dwojga, niedostępne zwykle w ciągu roku.

Zaznaczam, iż mowa tu oczywiście tylko o ofertach na abonament z zobowiązaniem, z bogatą zawartością w postaci na przykład dużych paczek danych czy usług dodatkowych, bo w przypadku ofert bez zobowiązania niedoścignione są plany dla więcej niż jednego numeru w Nju mobile, Lajt Mobile, Virgin Mobile czy Heyah.

Tak więc, jeśli szukacie teraz oferty dla siebie i bliskiej osoby w abonamencie z nielimitowanymi usługami, również w postaci transferu danych w smartfonie w tańszej opcji niż do tej pory, warto zainteresować się walentynkową ofertą w T-Mobile.

Oferta walentynkowa w T-Mobile

Poza aktualną promocją w abonamencie T-Mobile L - nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz dostęp do internetu bez limitu danych i prędkości, kosztuje 85 zł.

Sporo, ale w promocji walentynkowej, kupując dwa numery, możemy je zgarnąć dużo taniej. I tak, za pierwszy numer zapłacimy 20 zł mniej, czyli 65 zł - dokładnie tyle, co tańszy plan z limitowanym co do prędkości internetem (do 30 Mb/s). Z kolei na drugi numer obowiązuje rabat w ramach „Korzyści dla domu” w wysokości kolejnych 20 zł.

Tak więc za oba numery zapłacimy aktualnie 110 zł miesięcznie, co daje nam koszt 55 zł za jeden numer. Do tego dochodzi usługa „Rozrywka uwolniona” za darmo za dwa lata - rok dla każdego numeru, więc przez rok można aktywować sobie darmowy dostęp do HBO GO (HBO Max), a przez drugi rok na przykład pakiet premium w Polsat Box GO. Nie zapominajmy też o zniżce na zakup smartfona, która wynosi łącznie 700 zł na dwa numery.

Porównanie z ofertami dla dwojga w Orange, Play i Plusie

Aby nie być gołosłownym, co do powyższej okazji, sprawdźmy co uzyskamy u innych operatorów w przybliżonej cenie dla dwóch numerów.

Aktualnie w Orange również przysługuje rabat 20 zł, ale tylko na kolejny numer na koncie. Tak więc, w planie za 60 zł, za dwa numery zapłacimy 100 zł - 50 zł za numer. Na każdym numerze pełen no limit na rozmowy i wiadomości, limit 50 GB transferu danych i HBO G0 za 20 zł miesięcznie.

W Play uzyskamy nieco więcej za 105 zł za dwa numery miesięcznie. W tej cenie zakupimy abonament Play SOLO L za 70 zł, a kolejny numer z tym samym abonamentem za 35 zł - w pakiecie dostaniemy nielimitowane rozmowy i wiadomości oraz transfer danych w smartfonach z limitem 120 GB. Do tego dostęp do telewizji online Play NOW.

Z kolei w Plusie za 105 zł miesięcznie zakupimy dwa numery z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości oraz z transferem danych z limitem 60 GB w miesiącu na pełnej prędkości. Oba numery mogą korzystać z dostępu do Tidal przez cały okres umowy w cenie abonamentu.

Walentynki u pozostałych operatorów

Co u pozostałych operatorów, jeśli chodzi o same promocje dla par? Można tu wymienić walentynkową ofertę Plusa, który przy zakupie abonamentu z Samsunga Galaxy A52s 5G, drugi smartfon dodaje za złotówkę - mowa o Samsung Galaxy A03s.

Z kolei w Orange, w sklepie submarki Flex do kupienia jest drugie urządzenie do pary z rabatem od 4% do 55%:

Xiaomi MiBand6 NFC za 149 zł (-40%)

Xiaomi MiWatch Lite za 109 zł (-47%)

Xiaomi Redmi Buds3 Pro za 149 zł (-40%)

OPPO Band za 79 zł (-55%)

realme Buds Air2 za 129 zł (-43%)

realme Watch S za 299 zł (-25%)

AirPods (3. generacji) za 849 zł (-10%)

AirPods Pro za 999 zł (-9%)

Apple Watch Series 7 GPS + eSIM (Cellular) 41mm za 2349 zł (-4%)

Apple Watch Series 7 GPS + eSIM (Cellular) 45mm za 2499 zł (-4%)

Huawei Watch 3 Active eSIM za 1499 zł (-6%)

Huawei FreeBuds 4 za 449 zł (-18%)

Samsung Buds Live za 399 zł (-20%)

Natomiast w abonamentach Orange możemy skorzystać z zakupu tańszych urządzeń, niestety tylko w najdroższym abonamencie za 80 zł - nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 105 GB transferu danych i dostęp do HBO GO (za miesiąc HBO Max) za 5 zł miesięcznie:

Zestaw Xiaomi 11 Lite 5G NE/8 128 GB i Xiaomi Mi Watch w kwocie 1 zł na start i 58 zł x 24 miesiące przy zakupie Planu 80 Zestaw

vivo V21 5G i vivo Y52 5G w cenie 62 zł x 24 miesiące przy zakupie Planu 80

Zestaw OPPO A54 5G i OPPO A16 kwota – 50 zł x 24 miesiące przy zakupie Planu 80

Zestaw realme GT Master Edition 5G 6/128 GB i realme C11 2021 2/32GB za 1 zł na start i 43 zł x 24 miesiące przy zakupie Planu 80

Zestaw Samsung Galaxy Watch4 46 mm i Galaxy Watch4 40 mm za 103 zł x 24 miesiące przy zakupie Planu 80

Zestaw Samsung Galaxy Watch4 46 mm i Galaxy Buds2 za 1 zł na start i 47 zł x 24 miesiące przy zakupie Planu 80

Zestaw Samsung Galaxy S21+ 128 GB i Galaxy Buds2 za 1 zł na start i 173 zł x 24 miesiące przy zakupie Planu 80

Zestaw dwóch odnowionych iPhone 8 64 GB w kwocie 90 zł x 24 miesiące przy zakupie Planu 80

Ostatni z operatorów infrastrukturalnych - Play, czeka jeszcze z zaprezentowaniem swojej dedykowanej oferty na Walentynki.

Stock Image from Depositphotos.