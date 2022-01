Najlepsza oferta rodzinna - 3 karty SIM u jednego operatora [Plus i T-Mobile]

Poniżej znajdziecie linki do zestawień w zasięgu sieci Orange i Play, więc od razu możemy przejść do zestawienia ofert dla osób, którym zależy na kilku numerach u jednego operatora - w zasięgu sieci Plus lub T-Mobile.

Oferta dla 3 numerów w Plus

W abonamencie Plus każdy kolejny numer na koncie promowany jest zniżką w wysokości 25 zł. Najtańszy plan, do którego można dokupić dodatkowe numery kosztuje 55 zł - nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 30 GB transferu danych.

Przy trzech numerach na koncie za całość zapłacimy 115 zł, co daje nam 38,33 zł za numer.

Oferta dla 3 numerów w Plush

Nieco inaczej ofertę rodzinną skonstruował Plus w swojej submarce Plush. W zbliżonej ofercie co do zawartości za 30 zł - pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 30 GB transferu danych, za każdy numer na koncie zapłacimy 5 zł mniej.

Tak więc przy trzech numerach łączny kosz zamknie się w kwocie 75 zł, czyli 25 zł za numer.

Oferta dla 3 numerów w Lajt Mobile

Operator wirtualny działający na nadajnikach Plusa - Lajt Mobile też ma dedykowaną rodzinom ofertę, w której również obniża opłatę o 5 zł, ale na kolejnych numerach.

Przy numerze głównym w planie za 24,99 zł, za kolejne dwa zapłacimy po 19,99 zł. Razem wyjdzie nas to więc 64,96 zł, co daje 21,65 zł za numer.

Oferta dla 3 numerów w Premium Mobile

Jeszcze inaczej rozwiązane ma to inny operator wirtualny - Premium Mobile. Po wybraniu dowolnego planu z wyjątkiem najtańszego FreedomPL i dobraniu do niego dwóch dodatkowych numerów, od łącznej kwoty odejmowane jest 10 zł.

Przy planie za 29,70 zł za trzy numery zapłacimy w takim wypadku 79,10 zł, czyli 26,36 zł miesięcznie za numer.

Najlepsza oferta dla 3 numerów w zasięgu sieci Plus

Usługi\Operator Plus Plush Lajt Mobile Premium Mobile rozmowy komórkowe nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane rozmowy stacjonarne nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane wiadomości SMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane wiadomości MMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane transfer danych w smartfonie 90 GB 90 GB 90 GB 90 GB dostęp do 5G tak tak nie nie transfer danych na numer 30 GB 30 GB 30 GB 30 GB koszt miesięczny za 3 numery 115,00 zł 75,00 zł 64,96 zł 79,10 zł koszt miesięczny na numer 38,33 zł 25,00 zł 21,65 zł 26,37 zł

Podsumowując, najlepszą opcją w zasięgu sieci Plus będzie oferta dla 3 numerów u operatora Lajt Mobile. Jeśli jednak zależy nam już na dostępie do 5G, warto dopłacić te niespełna 5 zł na numer w Plush.

Oferta dla 3 numerów w T-Mobile

W zasięgu sieci T-Mobile mamy tylko jedną ofertę rodzinną, sprawdzimy więc tu wyjątkowo trzy opcje. Najtańszy abonament z opcją dokupienia dodatkowych numerów, abonament z nielimitowanym internetem z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s i dla kontrastu opcję zakupienia trzech numerów w submarce T-Mobile - Heyah.

W abonamencie T-Mobile każdy kolejny numer na koncie kosztuje 20 zł mniej. W planie za 55 zł, za dwa dodatkowe numery zapłacimy po 35 zł, co razem na daje 125 zł, czyli 41,66 zł za numer.

Z kolei za abonament z nielimitowanym internetem zapłacimy na numerze głównym 65 zł, a na dwóch kolejnych po 45 zł. Razem - 51,66 zł za numer miesięcznie.

Usługi\Operator T-Mobile 55 T-Mobile 65 Heyah rozmowy komórkowe nielimitowane nielimitowane nielimitowane rozmowy stacjonarne nielimitowane nielimitowane nielimitowane wiadomości SMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane wiadomości MMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane transfer danych w smartfonie 120 GB nielimitowane 60 GB dostęp do 5G tak tak nie transfer danych na numer 40 GB nielimitowane 20 GB koszt miesięczny za 3 numery 125,00 zł 155,00 zł 59,97 zł koszt miesięczny na numer 41,67 zł 51,67 zł 19,99 zł

Tak więc w T-Mobile trzeba sporo zapłacić za trzy numery, zwłaszcza w kontekście dużo tańszej oferty Heyah, gdzie wprawdzie skorzystamy z dwa razy mniejszego transferu danych, ale i dwa razy taniej w porównaniu z najtańszym abonamentem w ofercie rodzinnej w T-Mobile.

Jeszcze w kwestii wyjaśnienia - w tabelce zawarłem dane z regulaminu o dostępności 5G w taryfach za 55 zł i 65 zł, jednak mam wątpliwości co do planu za 65 zł, bo drobnym drukiem na stronie T-Mobile znalazłem zapis, co prawda logiczny, ale przeczący regulaminowi:

W taryfie M „Internet bez limitu danych z prędkością 30Mb/s ” oznacza możliwość korzystania z usługi bez limitu objętości danych oraz bez zmiany deklarowanej szacunkowej prędkości maksymalnej przez cały czas obowiązywania umowy, szacunkowa maksymalna prędkość pobierania i wysyłania danych w taryfie M w technologii LTE wyniesie nie więcej niż 30 Mb/s.

