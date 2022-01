3 numery u jednego operatora. Zestawienie ofert w zasięgu sieci Play

To już druga część naszego nowego cyklu, w którym sprawdzamy dedykowane oferty u naszych operatorów dla większej liczby numerów na jednym koncie. W poniedziałek zaczęliśmy od zasięgu sieci Orange, dziś sprawdzimy dostępne oferty w zasięgu sieci Play.

Dla przypomnienia kryteriów dobierania ofert do naszego zestawienia, są to wyłącznie dedykowane plany dla więcej niż jednego numeru na koncie i muszą to być oferty z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi i z nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS.

Oferta dla 3 numerów w Play

W Play wybieramy najtańszą taryfę, na której można dokupić kilka numerów w obniżonej cenie - Oferta M za 60 zł (pełen no limit na rozmowy i wiadomości, dostęp do internetowej kablówki PlayNOW i 60 GB transferu danych).

Dwa kolejne numery możemy dokupić za 25 zł z tym samym zestawem usług, jeśli przenosimy je od innego operatora lub 35 zł przy nowych numerach.

W pierwszym przypadku łącznie za 3 numery zapłacimy więc 110 zł miesięcznie, a w drugim 130 zł.

Oferta dla 3 numerów w Virgin Mobile

W Virgin Mobile skorzystamy z dwa razy mniejszego transferu, ale za to w dużo niższej cenie. Numer główny wykupimy za 29 zł z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami oraz 30 GB transferu danych.

Z kolei dwa dodatkowe numery bedą nas kosztować o połowę mniej, czyli po 14,50 zł miesięcznie. Łączny koszt zamknie się nam więc w kwocie 58,00 zł.

Usługi\Operator Play - nowe numery Play - przenoszone numery Virgin Mobile rozmowy komórkowe nielimitowane nielimitowane nielimitowane rozmowy stacjonarne nielimitowane nielimitowane nielimitowane wiadomości SMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane wiadomości MMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane transfer danych w smartfonie 180 GB 180 GB 90 GB dostęp do 5G tak tak nie transfer danych na numer 60 GB 60 GB 30 GB koszt miesięczny za 3 numery 130,00 zł 110,00 zł 58,00 zł koszt miesięczny na numer 43,33 zł 36,67 zł 19,33 zł

W Play przy przenoszonych numerach zapłacimy 36,67 zł za numer, przy nowych numerach 43,33 zł, a w Virgin Mobile 19,33 zł miesięcznie za numer.

Tak więc, jeśli nie potrzebujemy dostępu do 5G najlepszą opcją w zasięgu Play będzie więc oferta Virgin Mobile, co ciekawe koszt na jeden numer wychodzi tu niemal identycznie jak w ofercie Nju Mobile (po dwóch latach stażu) dla 3 numerów z takim samym transferem danych na numerze.

Usługi\Operator Orange Orange Flex Nju Mobile rozmowy komórkowe nielimitowane nielimitowane nielimitowane rozmowy stacjonarne nielimitowane nielimitowane nielimitowane wiadomości SMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane wiadomości MMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane transfer danych w smartfonie 81 GB 100 GB 90 GB dostęp do 5G nie tak nie transfer danych na numer 27 GB 33,33 GB 30 GB koszt miesięczny za 3 numery 110,00 zł 110,00 zł 57,00 zł koszt miesięczny na numer 36,67 zł 36,67 zł 19,00 zł

Porównując ofertę Play do Orange i Flex koszt jest taki sam przy przeniesieniu numerów, ale z dwa razy większym transferem danych na numerze.

Reasumując, nie ma obecnie lepszej oferty w zasięgu sieci Play, niż ta w Virgin Mobile. Można oczywiście się tu wspierać ofertami na kartę, jak sugerowaliście w przypadku zasięgu sieci Orange, ale zawsze przy trzech numerach koszt jednostkowy będzie większy z uwagi na brak bonusów za kolejne numery. W Play na kartę przy podobnym zestawie usług będzie to przynajmniej 30 zł za numer, a w Mobile Vikings 35 zł.

Stock Image from Depositphotos.