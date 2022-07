W ramach ugody Google chce utworzyć fundusz o wartości 90 mln dolarów. Będzie on skierowany przede wszystkim do amerykańskich twórców, którzy uzyskali dwa miliony dolarów lub mniej rocznego przychodu na platformie Google Play. Dotyczy to lat 2016-2021. Firma podkreśla, że zdecydowana większość deweloperów, którzy uzyskali przychody za pośrednictwem Sklepu będzie mogła otrzymać pieniądze z tego funduszu - o ile się na to zdecyduje. Jeśli sąd zatwierdzi ugodę, deweloperzy, którzy się zakwalifikują, zostaną powiadomieni i będą mogli otrzymać pieniądze pochodzące z funduszu. Na chwilę obecną nie jest znany sposób, w jaki te środki będą dystrybuowane, na jakich zasadach będą rozpatrywane wnioski i jakie kwoty będą kierowane do twórców.

90 mln dolarów w ramach ugody z deweloperami. Google proponuje zmiany w sklepie Play

Pieniądze do podziału to nie wszystko, co Google przygotowało w ramach ugody. Firma zapowiada daleko idące zmiany w swojej polityce dotyczącej sklepu Play. I choć na chwilę obecną wydaje się dotyczyć wyłącznie rynku amerykańskiego, możemy podejrzewać, że część nowych rozwiązań będzie stosowana globalnie. A co Google zaoferowało twórcom gier i aplikacji ze Stanów Zjednoczonych?

Aby nadal zapewniać deweloperom zróżnicowany model cenowy, Google nadal będzie utrzymywało niższą, 15-procentową stawkę prowizji dla twórców, którzy w danym roku uzyskali przychody w wysokości do 1 mln USD. Funkcja ta działa od 2021 i jest odpowiedzią na ruch, który w stronę mniejszych deweloperów wykonało Apple

Zmianie ulegnie Umowa dystrybucyjna dla deweloperów w Google Play, która będzie zawierać jasne wskazówki, że deweloperzy będą mogli wykorzystywać informacje kontaktowe uzyskane z aplikacji do komunikacji z użytkownikami poza samą aplikacją. W ten sposób będą mogli docierać do nich z informacjami i zniżkach, ofertach specjalnych subskrypcji lub alternatywnego dostępu do płatności w innym sklepie z aplikacjami lub na stronie internetowej dewelopera

W przyszłych wersjach systemu Android Google zachowa pewne zmiany wprowadzone już w Androidzie 12. Mają one ułatwić użytkownikom korzystanie z alternatywnych sklepów z aplikacjami jednocześnie zachowując ostrożność, by nie naruszały one obowiązujących w Androidzie zabezpieczeń

Google będzie też bardziej promowało niezależnych, małych twórców i startupy tworzące unikalne aplikacje o wysokiej jakości. Pomoże w tym tzw. "Kącik aplikacji niezależnych". W pierwszej kolejności pojawi się on w Stanach Zjednoczonych i będzie wyświetlany na karcie aplikacji na stronie głównej Google Play. Co prawda firma nie potwierdza, że podobna sekcja znajdzie się w innych krajach, ale fakt, że mali twórcy będą mieli możliwość dotarcia do szerokiego grana nowych odbiorców sugeruje, że i w innych regionach pojawi się podobne rozwiązanie

Ugoda i zaproponowane zmiany w Google Play to jeszcze nie wszystko. Firma zobligowała się do publikowania corocznych raportów, które zawierać będą informacje na temat sklepu, w tym statystyki, takie jak usunięte aplikacje, zamknięte konta i inne dane dotyczące działań użytkowników w obrębie Google Play.