Idzie się wściec. Etui do iPhone’a za 250 zł jest wadliwe, a Apple wmawia, że tak ma być

Kiedy w zeszłym tygodniu pisałem o akcesoriach do iPhone’a 12 nie wiedziałem jeszcze, że ta karuzela śmiechu dopiero się rozpędza. Od etui do smartfona za 250 złotych (bo tyle kosztuje silikonowy wariant) oczekiwałbym co najmniej wzorowej jakości wykonania. Bo z trwałością, wiadomo, bywa różnie. Tymczasem i o tym można zapomnieć, o czym boleśnie przekonali się niektórzy klienci zamawiający silikonowe etui z MagSafe do iPhone’a 12.

Etui za 250 złotych bez wycięć na głośniki. Obsługa twierdzi, że to nie błąd

Na forum Reddit pojawiły się zdjęcia etui do iPhone’a 12 użytkowników którzy otrzymali swoje warianty bez wycięć na głośniki. Dość istotny szczegół, rzekłbym, zwłaszcza że mówimy o produkcie premium. I rzecz z której można się śmiać, gdy spotka nas przy zamówieniu z Aliexpress gdzie obudowa kosztuje symbolicznych pięć czy 10 złotych, ale nie przy takim produkcie. Takie etui możecie podejrzeć na poniższym materiale, co ciekawe — przy widoku „od środka” widać miejsce na głośniki, które po prostu nie zostało „przebite”.

Najbardziej rozczulające w tej sytuacji pozostaje jednak dla mnie to, że jeden z klientów który dostał wadliwe etui po kontakcie z Apple dowiedział się, że etui na iPhone’a 12 nie powinna mieć nacięć na głośniki. Oczywiście jest to bzdura — bo tylko pechowcy dostali wadliwe egzemplarze. I zakładam, że prędzej czy później Apple je wymieni, ale sam fakt, że ktoś płaci niemałą kwotę za ochronę smartfona, a producent nie tylko wysyła mu wadliwy produkt, ale jeszcze wmawia że tak ma być naprawdę żenuje. To ta słynna jakość Apple?

