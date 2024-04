Ilość miejsca w podstawowych wersjach pamięci iPhone'a od lat budzi sporo kontrowersji. Ale Apple od lat krytykowane jest za to, jak droga jest rozbudowa ich urządzeń. Nie ważne czy chodzi o iPhone'y, iPady czy komputery — wszędzie jest to kosmicznie kosztowne. A jak wiadomo: samodzielnie zrobić się tego nie da.

Od kilku lat podstawowe wersje smartfonów Apple oferują 128 GB pamięci na nasze dane. Ale jeżeli informacje do których dotarła redakcja The Mac Observer się potwierdzą, to w tym roku ma się to zmienić.

fot. Kamil Świtalski

iPhone 16 Pro w podstawowej wersji zaoferuje dwa razy więcej pamięci niż poprzednicy

Jak wynika z informacji do których dotarła redakcja The Mac Observer, modele iPhone 16 Pro oraz iPhone 16 Pro Max miałyby w najmniejszym wariancie oferować 256 GB pamięci na dane. Co ważne: za tą zmianą ma nie iść zmiana ceny — i modele te mają kosztować tyle samo, co ich poprzednicy. Tym samym tegoroczny zestaw iPhone'ów w wersji Pro miałby oferować warianty 256 GB, 512 GB oraz 1 TB.

To bez wątpienia dobra zmiana, na której skorzystamy przede wszystkim my — użytkownicy. Jednocześnie jednak dość zabawnie w kontekście tych informacji wypada ostatnia akcja marketingowa Apple, w ramach której firma przekonywała że 128 GB to bardzo dużo, jednocześnie robiąc z siebie pośmiewisko. Wielu komentujących nie pozostawiło na nich suchej nitki. Tymczasem skoro to miałoby być tak wiele, to... ciekawe jak uzasadnią zmianę podstawowego modelu w kolejnej generacji. Znając życie, jakimś kolejnym amazingiem.