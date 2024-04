Apple M4 znacząco zwiększy wydajność AI. Sprawdzimy to już jesienią

Procesory Apple M3 debiutowały w Macbookach zaledwie kilka miesięcy temu, a Apple już szykuje się do premiery ich następcy. Układ M4 skupi się przede wszystkim na sztucznej inteligencji. W Cupertino nie chcą zostać w tyle za Microsoftem i Intelem.

Apple M4 z dużym naciskiem na AI

Procesory Apple z rodziny M to pochodna układów stosowanych w smartfonach, więc już od pierwszej wersji dysponowały one układem NPU (Neural Processing Unit), który wspomaga obliczenia związane ze sztuczną inteligencją. Temat w ostatnich miesiącach jest bardzo głośny, co zamierza wykorzystać Microsoft. Gigant z Redmond rozwija swoje usługi Copilot i będzie premiował komputery wyposażone w dedykowane układy NPU wspomagające prace sztucznej inteligencji. Z tego też powodu nowy procesory Intela czy Qualcomma chwalą się nie tylko liczbą rdzeni i taktowaniem, ale własnie posiadaniem mocnej jednostki NPU.

Apple zamierza jesienią zrobić to samo. Już wtedy mają pojawić się pierwsze komputery wyposażone w procesory Apple M4, w których największy nacisk zostanie położony właśnie na usprawnieniu procesora NPU odpowiedzialnego za sztuczną inteligencję. Na tym polu Apple coraz mocniej odstaje od swojej konkurencji. Microsoft i Google inwestują ogromne środki w rozwój swoich modeli LLM, a co jeszcze ważniejsze, klienci zaczynają doceniać pomoc jaką takie usługi są w stanie zapewnić. Więcej na temat tego, jak Apple zamierza podejść do tematu dowiemy się zapewne na WWDC w czerwcu, a jesień będzie momentem gdy te zapowiedzi się zrealizują za sprawą nowych urządzeń, z nowymi procesorami.

MacBook Pro 14" i MacBook Air 15"

Apple M4 w trzech wersjach

Podobnie jak to miało miejsce w przeszłości, procesor M4 będzie dostępny w kilku wersjach. Mark Gurman z Bloomberga twierdzi, że Apple jeszcze w tym roku zaprezentuje pierwsze komputery z nowym procesorem o kodowej nazwie Donan, który ma być bazowym modelem przeznaczonym dla Macbooków Air, podstawowych wersji Pro raz Maka Mini. Model o oznaczeniu Brava (M4 Pro?) będzie dostępny w mocniejszych wersjach Macbooka Pro, Mac Mini oraz Mac Studio, a topowy model Hidra (M4 Max?) trafi do komputerów Mac Pro. Odświeżenie całej gamy komputerów ma odbyć się w krótkim czasie, pod koniec tego i na początku przyszłego roku, aby przygotować wszystkie komputery na rewolucję związaną ze sztuczną inteligencją. Na czym ta rewolucja ma polegać dowiemy się być może w czerwcu.

źródło: Bloomberg