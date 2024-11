W nowych AirPodsach dźwięk zejdzie na dalszy plan. Na tym skupia się Apple

Apple dość mocno zadomawia się w świecie lifestyle'owych gadżetów, które w ich założeniu mają być czymś więcej niż tylko elektroniką użytkową. Wraz z premierą Apple Watcha, gigant z Cupertino dość mocno postawił na monitorowanie naszego zdrowia, usprawiedliwiając to chęcią dbania o nasze dobro. Regularnie na konferencjach chwali się, jak spektakularnie zegarek pozwolił uratować życie człowieka - opisując dokładnie ich historie. Wkrótce podobnych opowieści możemy doczekać się także w związku ze słuchawkami.

Nowe AirPodsy skupią się na funkcjach zdrowotnych. Co przygotowuje Apple?

Jak poinformował w najnowszym wpisie na swoim blogu Ming-Chi Kuo:

Po sukcesie zegarka Apple Watch, słuchawki AirPods są repozycjonowane, aby skupić się na zarządzaniu zdrowiem, a przyszłe modele zintegrują więcej funkcji zdrowotnych.

Brzmi to dość mgliście, ale nie jest to pierwszy raz, kiedy słyszymy o tym, że Apple miałoby poświęcić więcej uwagi nowym opcjom związanych zarówno z ułatwieniami dla użytkowników z problemami zdrowotnymi (jak chociażby test słuchu, wyciszanie czy zastępowanie podstawowych aparatów słuchowych), jak i monitorowania monitorowaniem na wzór Apple Watcha. Ze względu jednak na specyfikę produktu: wiadomo, że nie będą one noszone całymi dniami. Dodatkowe czujniki mogłyby jednak mierzyć temperaturę ciała, co miałoby być bardziej efektywne niż robienie tego z poziomu nadgarstka.

Pieśń przyszłości, ale brzmi dość... prawdopodobnie?

Patrząc na ostatnie kroki Apple -- prawdopodobnie nikt nie będzie specjalnie zaskoczony, gdyby gigant z Cupertino faktycznie zdecydował się na implementację dodatkowych funkcji zdrowotnych w swoich słuchawkach. Oby jednak przy tym wszystkim nie zapomniał co w tym gadżecie jest najważniejsze -- i stale udoskonalał je w kontekście dostarczania jeszcze lepszej jakości dźwięku!