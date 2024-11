Apple nie dowiezie. iPhone 17 Air będzie rozczarowaniem dla wielu

Od kilku miesięcy napływają do nas masowo informacje na temat tego, jak wielką rewolucją ma być ten wariant telefonu. Cieńszy niż wszystkie dotychczasowe iPhone'y -- co pozwoli wyróżnić mu się na tle całej reszty starszego rodzeństwa. Teraz jednak okazuje się, że Apple mogło przeliczyć się w swoich nadziejach i... nie będzie tak efektownie, jak wielu tego oczekiwało.

fot. Kamil Świtalski

iPhone 17 Air: czego spodziewać się po nowym smartfonie Apple?

Od dawna plotkuje się na temat tego, że w przyszłym roku Apple przedstawi zupełnie nowy smartfon w swojej ofercie: iPhone 17 Air. Od dawna mówi się o tym, że nie tylko zmieni on całą bryłę, ale też będzie działał wyjątkowo długo na jednym ładowaniu.

Teraz jednak napływają do nas niepokojące wieści na temat tego, że ambitne plany, o których wcześniej rozprawiano, mogą spalić na panewce. Wszystkiemu winne ograniczenia związane z... całym szeregiem napotykanych problemów. Od kosztów, przez spójność produkcji, na wszelkiej maści kompromisach technicznych kończąc.

iPhone 17 Air może nie być największą rewolucją, ale i tak jest nam potrzebny

Ostatnie lata związane z premierami iPhone'owymi są dość nudne. Firma wprowadza kilka ewolucji, ale w ogóle nie dba o żadne rewolucje związane z ich urządzeniami. Powiedzieć, że dzieje się niewiele, to jakby nic nie powiedzieć -- a kolejna wersja ich smartfona może okazać się prawdziwą perełką, która przyciągnie kolejnych klientów. Skoro robią to w iPadach, to dlaczego by nie skusić się na analogiczny krok także w telefonach?