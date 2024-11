Apple wydaje książkę. Kosztuje blisko 2000 złotych i jest mocno limitowana: co w niej?

Apple od lat kojarzone jest z wyjątkowo wysokimi cenami swoich produktów. I choć jeszcze kilka lat temu dość trudno było z tym dyskutować, bo na rynku faktycznie było wiele tańszych produktów, o tyle obecnie... no cóż. Wychodzi na to, że wiele z iPhone'ów jest najtańszymi flagowcami na rynku, bo ceny androidowej konkurencji wystrzeliło w kosmos. To samo zresztą tyczy się komputerów -- nowy Mac Mini bardzo pozytywnie zaskoczył ceną.

Jednak bycie produktem premium Apple ma we krwi. Kilka miesięcy temu gigant z Cupertino przygotował specjalną stronę internetową, na której w bardzo efektowny sposób przedstawił wybór 100 najlepszych albumów muzycznych wszech czasów. Teraz idzie o krok dalej i publikuje specjalną publikację z efektowną prezentacją tychże.

Limitowany album Apple z wyborem 100 najlepszych albumów muzycznych wszech czasów

Album jest efektem współpracy Apple z firmą Assouline, która zajmie się przygotowaniem bardzo limitowanego i efektownie wydanej książki / albumu. Jak czytamy w opisie:

Zapowiada się pięknie - i jako miłośnik tak efektownie wydanych albumów, chętnie postawiłbym sobie takie cudeńko na półce. Pomijając jednak fakt, że jego zdobycie prawdopodobnie będzie graniczyło z cudem -- to problematyczną jest także cena. Ta ustalona została na 450 dolarów amerykańskich, co po obecnym kursie przekłada się na około 1850 złotych. Dość sporo, jeśli mowa o... po prostu książce.

Kolejna z drogich książek od Apple. Jedna już trafiła na rynek

Nie jest to pierwsza kosztowna, albumowa, książka od Apple. Niespełna dekadę temu, w 2016 roku, gigant z Cupertino wydał album "Designed by Apple in California", który dostępny był w dwóch rozmiarach i kosztował 199 lub 299 dolarów. I jak każda książka w takiej cenie - ta również spotkała się z ogromną falą krytyki. W przypadku "Apple Music: 100 Best Albums" nie spodziewam się niczego innego.