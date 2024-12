Pyszne.pl sprawdziło, co mieliście na talerzach w 2024 roku

Pyszne.pl to jedna z największych, o ile nie największa firma w Polsce, udostępniająca usługi dowozu jedzenia i gotowych posiłków do naszych domów. Tak więc, mają z pewnością nad wyraz reprezentatywną bazę danych, o tym co najchętniej zamawiamy przez cały rok.

Arkadiusz Krupicz, dyrektor zarządzający i współzałożyciel Pyszne.pl:

Raport Trendów Pyszne.pl to analiza milionów zamówień z całego kraju, dająca unikalny wgląd w gastronomiczne preferencje Polaków oraz pozwalająca dostrzec rodzące się trendy. Dane wzbogacamy międzynarodowymi i lokalnymi badaniami oraz komentarzami ekspertów, aby dostarczyć jak najciekawsze wnioski.

W TOP3 najpopularniejszych kuchni preferowanych w Polsce w mijającym roku znalazły się według kolejności, kuchnia włoska, polska i bliskowschodnia. Z kolej najczęściej zamawiane gotowe posiłki to kebab i dwa rodzaje pizzy - Margherita i Pepperoni.

Natomiast posiłki, które zyskiwały w ostatnich miesiącach najbardziej na popularności to ramen wołowy, smash burger i bulgogi. Warto też wspomnieć dania wege, wśród których najczęściej zamawialiśmy pizzę Margheritę, pierogi ruskie i sałatkę grecką.

Pyszne.pl, wyszczególniło tu też zamówienia dokonywane w porach posiłków i na śniadania najchętniej zamawialiśmy tosty z jajkiem i bekonem, na obiady kotlety schabowe i rosół z makaronem, a na kolacje cheeseburger z frytkami.

Oczywiście to były dane ogólnopolskie, nieco inaczej to się rozkłada w ujęciu lokalnym. Dla przykładu w Katowicach królowała tortilla, w Poznaniu pad thai z kurczakiem, a w Krakowie kurczak po wietnamsku.

W raporcie Pyszne.pl nie zabrakło tradycyjnie ciekawostek. Z najciekawszych mogę wymienić średnią kwotę zamówień, która wyniosła 74,30 zł (średni napiwek - 10% ceny), no i największe zamówienia w 2024 roku:

pod względem ilości (Warszawa) - rekordzista przez cały rok złożył 865 zamówień (głównie kebab na cienkim cieście z mieszanym mięsem),

pod względem wartości (Sopot) - pojedyncze zamówienie sushi na kwotę 6 481,00 zł.

