Garmin podsumował rok. Polska w czołówce w jednej kategorii

Posiadacze zegarków Garmina są zapewne doskonale zaznajomieni z takimi terminami jak Body Battery czy Training Readiness (gotowość treningowa), ale zegarki tego producent mierzą znacznie więcej parametrów, jak choćby jakość snu, poziom stresu czy liczbę kroków. Firma postanowiła zebrać statystyki swoich użytkowników i opublikować ciekawy raport, z którego można wysnuć nie mniej interesujące wnioski.

Polacy w czołówce rankingu "chodziaży"

Weźmy na przykład przeciętną liczbę kroków jaką pokonujemy w ciągu dnia. Uważa się, że każdy z nas powinien pokonać dziennie przynajmniej 7000 kroków dla swojego własnego dobra. Okazuje się, że posiadacze zegarków Garmina idą nawet o krok dalej (;-)) i pokonują średnio dziennie 8317 kroków. Różnice pomiędzy poszczególnymi krajami są jednak całkiem spore. Najwięcej kroków pokonują mieszkańcy Hongkongu, średnio ponad 10300 dziennie. Najgorzej wypada natomiast Indonezja z wynikiem na poziomie zaledwie 5375 kroków. Polska plasuje się w tym rankingu całkiem wysoko bo na 12 miejscu z wynikiem 8700 kroków dziennie. Całkiem nieźle jak na 50 krajów, które objęte są tym rankingiem.

Dane dotyczące Body Battery, czyli swoistego wskaźnika energii są znacznie bardziej wyrównane. Jego wartość zależy od naszych aktywności, stresu oraz przede wszystkim tego jak się wysypiamy. Średnia wartość w skali od 1 do 100 dla wszystkich użytkowników rano to 71 (70 w Polsce). W ciągu dnia wartość Body Battery spada zazwyczaj o około 50 punktów. Średnia ocena snu też oscyluje w granicach 70 punktów, co oznacza raczej przeciętny wynik. Warto jednak odnotować, że statystycznie najlepiej wysypiamy się w nocy z poniedziałku na wtorek. Nikogo chyba nie dziwi też fakt, że najgorszy sen mamy w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia ;-).

Warto pewnie jeszcze wspomnieć o wskaźniku stresu, który ponownie w 100 punktowej skali oscyluje średnio w okolicach wartości 30. Najmniej zestresowani są Koreańczycy, Francuzi oraz Portugalczycy z wynikiem na poziomie 28, a najgorzej wypadają Malezyjczycy z wynikiem na poziomie 33. W Polsce jesteśmy w okolicach średniej z wynikiem 31. Co ciekawe najmniej stresującym dniem jest... poniedziałek. Najgorzej natomiast jest w soboty. Trzeba przyznać, że to dosyć zaskakujące.

Jakie sporty zyskiwały na popularności?

Nikogo pewnie nie zdziwi fakt, że posiadacze zegarków Garmina są dosyć aktywni fizycznie. Przekłada się to również na ich wiek metaboliczny, który średnio jest o 2,5 roku niższy niż faktyczny wiek metrykalny. W ostatnim roku największym wzrostem popularności cieszyły się treningi biegowe na bieżni lekkoatletycznej (+65%), treningi typu HIIT (interwałowe, +56%), pilates (+42%) oraz jazda na rowerze elektrycznym (+38%) oraz gravelowym (+30%).