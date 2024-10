W lutym będziecie grać w gry. Odświeżona Lara Croft powraca

Już 14 lutego 2025 r., czyli dokładnie rok po premierze Tomb Raider I-III Remastered, do sklepów trafi jeszcze jeden zestaw z odświeżonymi grami z Larą Croft w roli głównej. Co tym razem przygotowano?

Na początku tego roku do sklepów trafiły pierwsze trzy gry z serii Tomb Raider w ramach zestawu . Teraz, kilka miesięcy po premierze przyszła pora na kolejny odświeżony zestaw tytułów z Larą Croft w roli głównej. Tym razem na tapet wzięto tak zwane Darkness Trilogy – trzy gry, w których nasza dzielna bohaterka mierzyć się będzie z nowymi niebezpieczeństwami i szukać będzie zaginionych skarbów.

Jakie gry pojawią się w tym zestawie?

Tomb Raider: The Last Revelation – Lara Croft odkrywa zaginiony grobowiec egipskiego boga Seta, nieświadomie go uwalniając i spełniając starożytną przepowiednię — taką, która pogrąża ludzkość w ciemności.

– Lara Croft odkrywa zaginiony grobowiec egipskiego boga Seta, nieświadomie go uwalniając i spełniając starożytną przepowiednię — taką, która pogrąża ludzkość w ciemności. Tomb Raider: Chronicles – po wydarzeniach z The Last Revelation Lara Croft zostaje pochowana w egipskim grobowcu i uznana za zmarłą. Na jej pomniku najbliżsi wspominają sekrety z jej przeszłości.

– po wydarzeniach z The Last Revelation Lara Croft zostaje pochowana w egipskim grobowcu i uznana za zmarłą. Na jej pomniku najbliżsi wspominają sekrety z jej przeszłości. Tomb Raider: The Angel of Darkness – oskarżona o morderstwo Lara staje się zbiegiem, jednocześnie odkrywając złowrogi spisek obejmujący eksperymenty alchemiczne i poszukiwania starożytnych artefaktów.

Kolekcja nie kosztuje dużo, więc każdy, kto jeszcze nie miał styczności z tymi trzema grami nie będzie musiał wydawać pełnej ceny, by w nie zagrać. Przykładowo, w PlayStation Store za Tomb Raider IV-VI Remastered, które można ograć zarówno na PS4 jak i PS5 kosztuje 134 zł. Co ciekawe, posiadacze abonamentu PlayStation Plus mogą skorzystać z 10-procentowej zniżki w ramach przedsprzedaży – w tym przypadku zestaw ten kosztuje 120,60 zł. W Xbox Store gra kosztuje 129,99 zł, na Steam 125,09 zł, w Epic Games Store 125 zł. Przy okazji warto dodać, że w najpopularniejszych sklepach z grami cyfrowymi trwa wyprzedaż tytułów z serii Tomb Raider – jeśli nie graliście, warto nadrobić zaległości.

Tomb Raider w świetnej formie. Gracze i fani Lary Croft mają na co czekać!

Ogłoszenie kolejnego zestawu odświeżonych gier Tomb Raider zbiega się z kamieniem milowym, który osiągnęła seria. Crystal Dynamics poinformowało, że przygody Lary Croft rozeszły się w nakładzie przekraczającym 100 milionów egzemplarzy. I choć nie jest to wynik oszałamiający, jak ponad 200 mln sprzedanych kopii GTA V, tak można śmiało mówić o sukcesie i ogromnej rozpoznawalności marki. I nie ma się co dziwić, że moda na pannę Croft znów powraca. Kilka dni temu na Netflix zadebiutował serial animowany z Larą w roli głównej, który mocno powiązany jest z tak zwaną trylogią Survivor, w skład której wchodzi Tomb Raider z 2013 r., Rise of the Tomb Raider z 2015 r. oraz Shadow of the Tomb Raider z 2018 r.

Warto też przypomnieć, że swoją własną historię Lary Croft opowie Amazon, który w połowie maja oficjalnie potwierdził prace nad aktorskim serialem, za który odpowiada Phoebe Waller-Bridge. W przygotowaniu ma być również film kinowy, w którym Lara Croft zmierzy się z kolejnymi niebezpieczeństwami i sekretami czekającymi na odkrycie. Nie można też zapomnieć o nowej grze, która powstaje w studiu Crystal Dynamics i której szczegóły są mocno trzymane w tajemnicy. Kiedy twórcy zdecydują się ją zaprezentować? Trudno powiedzieć, widać okazja świętowania 100 mln sprzedanych egzemplarzy wszystkich gier z serii Tomb Raider to za mało została zdominowana przez zapowiedzi odświeżonych części IV-VI.