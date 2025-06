Apple TV+ za 9,99 zł miesięcznie. Za chwilę kończy się świetna promocja

LG Streaming Week to cykliczna promocja organizowana przez LG, w ramach której można zyskać dostęp do popularnych platform VOD w znacznie niższej cenie. Tym razem LG świętuje 10 milionów sprzedanych telewizorów OLED, a z promocji mogą skorzystać posiadacze telewizorów 4K/8K wyprodukowanych w latach 2019-2025. W poprzednich okazjach dostęp do różnych usług był zazwyczaj darmowy na okres próbny, ale teraz też nie jest to zła oferta. I warto się pośpieszyć, bo promocja potrwa tylko do końca czerwca, czyli jeszcze raptem 3 dni. W jej ramach można zapłacić znacznie mniej np. za Apple TV+, Canal+ czy Polsat Box Go.

Apple TV+ za 9.99 zł miesięcznie

Chyba najciekawszą ofertą jest dostęp do Apple TV+. Serwis VOD giganta z Cupertino stawia na jakość, a nie ilość, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Standardowa cena to 34,99 zł/miesiąc co nie jest niską kwotą, ale dzięki ofercie LG, za pierwsze trzy miesiące po wznowieniu subskrypcji zapłacimy tylko 9,99 złotych za miesiąc. Dopiero od czwartego miesiąca cena wraca do standardowej wartości, ale w każdej chwili możemy przerwać korzystanie z oferty. Jeśli nie znajdziecie banera promocyjnego na głównym ekranie telewizora, to należy przejść do sklepu z aplikacjami (LG Content Store) i tam poszukać odpowiedniego kafelka. Przeniesie on was do samej aplikacji, gdzie można potwierdzić skorzystanie z oferty i cieszyć się dostępem do takich seriali jak Kulawe Konie, Fundacja (nadchodzi nowy sezon), For All Mankind, Znajomi i sąsiedzi, Smoke i wiele innych.

Polsat Box Go na 90 dni bez opłat

Ofert jest jednak znacznie więcej. Wśród pozostałych na plus z pewnością wyróżnia się darmowy dostęp na 90 dni do pakietu START w aplikacji Polsat Box Go czy 50% zniżki za pierwszy miesiąc korzystania z oferty VOD od Canal+. Pełną listę promocji wraz z warunkami dostępu (dla każdej aplikacji mogą być inne) znajdziecie na oficjalnej stronie LG. Tak jak już wspominałem, promocja trwa tylko do 30 czerwca, więc nie zostało wiele czasu aby z niej skorzystać.