W DOOM można zagrać na wszystkim, ale to ta wersja jest wyjątkowa. Co oferuje?

DOOM to już prawdziwa klasyka. Gra wydana w 1993 r. pojawiła się chyba na wszystkim, co ma ekran i jakikolwiek układ scalony. Komputery, konsole, urządzenia mobilne, AGD (małe i duże), testy ciążowe, kalkulatory, bankomaty, klocki LEGO, a nawet.... bakterii E. coli i traktor. Oczywiście mówimy o fanowskich portach i próbach uruchomienia tej produkcji tam, nie o oficjalnych premiera. Nie da się jednak ukryć, że produkcja id Software, które później trafiło pod skrzydła ZeniMax (Bethesda) a następnie do Microsoftu, na stałe zagościła na kartach historii gier wideo. To właśnie DOOM był prekursorem dzisiejszych strzelanek FPS wraz z Wolfenstein 3D. Grą, która na rynku zadebiutowała rok wcześniej. Dziś DOOM wciąż jest z nami obecny – wraz z kolejnymi kontynuacjami i wariacjami.

Choć z perspektywy czasu oryginalny DOOM oraz DOOM II mogą wydawać się mało grywalne dla nowej generacji graczy i przestarzały w swoich mechanikach, grafice, dźwięku, czy innych aspektach, wciąż ma swoich wiernych fanów. Nie dziwi więc, że Bethesda oraz Microsoft stale widzą w tych tytułach drzemiący potencjał. I właśnie jesteśmy świadkami kolejnej premiery gier, które na sklepowych półkach pojawiły się trzy dekady temu.

DOOM + DOOM II. Przeżyjmy to jeszcze raz

Zestaw zawiera:

DOOM

DOOM II

TNT: Evilution

The Plutonia Experiment

Master Levels for DOOM II

No Rest for the Living

Sigil

Nowy pakiet 25 map dla trybu deathmatch

W sumie 187 map misji i 43 mapy dla trybu deathmatch w grach DOOM i DOOM II.

Ale to nie koniec niespodzianek. Na graczy czeka coś ekstra. To specjalnie przygotowany nowy epizod stworzony wspólnie przez id Software, Nightdive Studios i MachineGames. "Legacy of Rus", bo tak się nazywa, zabierze graczy w odległe rejony Piekła, gdzie czekają na nich nowe wyzwania, nowi przeciwnicy i jeszcze więcej zabawy.

DOOM + DOOM II to także cały pakiet usprawnień i nowinek technologicznych, dzięki którym gra w 2024 r. staje się wygodniejsza. Z czego skorzystają gracze?

Wieloosobowe, sieciowe rozgrywki deathmatch w trybie międzyplatformowym dla maks. 16 graczy¹

Przeglądarka modów w grze¹'²

Wybierz oryginalną ścieżkę dźwiękową midi do DOOM i DOOM II lub nowoczesne wersje IDKFA autorstwa Andrew Hulshulta (w tym zupełnie nowe nagrania do DOOM II)

Większa wydajność dzięki wielowątkowemu renderowaniu obsługującemu rozdzielczość do 4K oraz 120 kl./s³

Silnik KEX

Kompatybilność źródłowa BOOM umożliwia publikację w grze setek modów społeczności z ostatnich 25 lat

Ułatwienia dostępu, na przykład nowoczesne czcionki zwiększające czytelność, tryb wysokiego kontrastu, zamiana tekstu na mowę i mowy na tekst w czacie trybu wieloosobowego i więcej

Tłumaczenie na 8 nowych języków: hiszpański (Meksyk), portugalski (Brazylia), polski, rosyjski, japoński, koreański, chiński (tradycyjny i uproszczony)

Do tego wcześniej udostępnione usprawnienia:

Ulepszona warstwa graficzna

Wsparcie dla nowoczesnych kontrolerów

Koło uzbrojenia do szybszej zmiany broni

Celowanie żyroskopowe na PS4 i PS5

Usprawnione sterowanie myszą i klawiaturą

Lokalne rozgrywki deathmatch na podzielonym ekranie i tryb współpracy dla maks. 4 graczy

Mody społeczności

Obsługa 60 klatek na sekundę

Przywrócenie pierwotnej muzyki z gry przy użyciu ówczesnych urządzeń

Obsługa szybkiego zapisywania i wczytywania

Obsługa modów DeHacked

DOOM + DOOM II. Cena i dostępność

Paczka składająca się z dwóch gier i masy dodatkowej zawartości jest dostępna zarówno na komputerach PC, jak i konsolach. Zestaw dostępny jest na Steam, Epic Games Store, GOG, czy Microsoft Windows Store. Posiadacze konsol znajdą go w Microsoft Store, PlayStation Store oraz Nintendo eShop. W zależności od platformy, DOOM + DOOM II kosztuje ok. 50 zł. Najlepiej wyjdą oczywiście gracze posiadający aktywny abonament Xbox Game Pass (lub PC Game Pass), gdzie jest on częścią biblioteki gier dostępnych do pobrania bez dodatkowych opłat.