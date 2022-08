Myślałeś że widziałeś już Doom odpalony WSZĘDZIE? No to zobacz to!

Uruchamianie gry Doom na nawet najbardziej kuriozalnych i nieprzystosowanych do tej zabawy urządzeniach trwa od lat. Każdy nowy sprzęt elektroniczny to takie wyzwanie dla wszelkiej maści moderów. W końcu widzieliśmy grę już m.in. na kartonie, ekranach w sieci fastfoodów McDonald's czy niewielkim pasku Touchbar w Macbooku:

Czy ma to dużo sensu? I tak - i nie. Z jednej strony nikt nie będzie w to grał na większości tych sprzętów. Z drugiej strony udowadniają, że Doom podziała na wszystkim i dla chcącego nie ma nic trudnego. No i właśnie, nie bardzo wyobrażam sobie granie w dooma na ekranie dostępnym w traktorze, ale... Sick Codes udowadniają, że się da. I uruchomili Dooma na modelu John Deere 4240 — a dokładniej rzecz biorąc na tamtejszym monitorze, jailbreakując tamtejszego Linuxa. Aby dodać całości jeszcze odrobinę klimatu, sama gra również została zmodyfikowana — i bohater przemierza tam pola kukurydzy na traktorze. a zresztą - zobaczcie sami.

Ale Doom-Doomem, fajna inicjatywa, ale wszystko to zostało zaprezentowane podczas Defconu. Ekipa Sick Codes pochwaliła się dostępem do systemu włącznie z rootem, co pozwoli shackować urządzenie. Dlaczego to takie istotne? Cóż — jak wielu innych producentów, John Deere również blokuje systemowo dostęp do samodzielnego serwisowania urządzeń. Obejście blokad systemowych pozwoli na zupełnie inne podejście do kwestii naprawy. I choć sukces niewątpliwie jest, to sam proces nie należy do najłatwiejszych. Pod naciskiem rządów i wzrostu świadomości konsumentów a także tym że coraz więcej mówi się o prawach do naprawy - wiosną producent sprzętów ogłosił pierwsze zmiany w temacie. Ale daleko im do wygody związanej z całkowitym zdjęciem blokad w oprogramowaniu.

