W czwartek Samsung pokaże nową serię A. Co już wiemy o smartfonach?

Galaxy A53, A73 i A33. Te trzy modele zostaną zaprezentowane w czwartek o godzinie 15.00. Transmisję będzie można śledzić na kanale YouTube Samsunga.

Ulubiona seria klientów

Ubiegłoroczna seria A na czele z modelami A52, A72 i wprowadzonym nieco później A52s cieszy się do dziś wielkim powodzeniem wśród klientów. Oferuje bowiem bardzo dobry jak na tego producenta stosunek ceny do jakości. Powyżej średniej wybijają się zwłaszcza ekran oraz możliwości fotograficzne. Nie bez znaczenia jest również fakt, że w urządzeniach nie znajdziemy procesorów Exynos a chip Qualcomma – Snapdragon 720. Co prawda telefony nie obsługują jeszcze 5G ale przy naszej infrastrukturze, niewielkich różnicach w prędkości oraz ofertach operatorskich nie jest to żaden problem.

W sieci pojawiały się już przecieki do tyczące dwóch pierwszych modeli. O A53 pisałem w tym artykule.

Galaxy A33

Dziś poznaliśmy szczegóły oraz prawdopodobną cenę najtańszego z trzech urządzeń.

Samsung Galaxy A33 5G ma mieć wyświetlacz Super AMOLED 6,4 cala o rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli, proporcjach 20:9 i 412 PPI. Maksymalne odświeżanie to 90 Hz, czytnik linii papilarnych umieszczono pod ekranem. Ekran będzie chroniony szkłem Gorilla Glass 5. Zamiast dziury na kamerkę do selfie będzie miał wcięcie, które dziś widujemy już raczej w budżetowych smartfonach.

Wiadomo również, że zastosowany w nim procesor to nowy procesor Exynos 1280, czyli prawdopodobnie nieco podrasowana wersja 1200. Bateria ma mieć pojemność 5000 mAh.

Zastaw aparatów to: obiektyw główny 48 MP, f/1.8; szeroki kąt 8 MP, f/2.2; obiektyw makro 5 MP, f/2.4 i sensor głębi 2 MP. Z przodu będzie oczko 13 MP ze światłem 2.2.

Telefon będzie miał głośniki stereo i spełniał normę IP 67. Niestety tanio nie będzie, bo cena ma wynosić 379 euro czyli około 1800 zł.

Galaxy A73 i A53

Co już wiemy o pozostałych dwóch smartfonach?

Galaxy A73 ma mieć procesor Snapdragon 750G, wyświetlacz AMOLED 6,7 cala i rozdzielczości Full HD+ i baterię 5000 mAh. Zestaw aparatów to 108 MP obiektyw główny, 12 MP szeroki kąt, 8 MP Tele 3x i 5 MP makro i 32 MP selfie.

Galaxy A53 będzie miał 6,52-calowy ekran AMOLED FHD+ z odświeżaniem 120 Hz. Procesor to Exynos 1280. Zestaw aparatów to: obiektyw główny 64 MP, f/1.8; szeroki kąt 12 MP, f/2.2; makro 5 MP, f/2.4 i sensor głębi. Z przodu będziemy mieć 32 MP, f/2.2.

Czy te przecieki się potwierdzą? O wszystkim przekonamy się już w czwartek.

źródło