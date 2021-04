Samsung Galaxy A52

Niestety mam spore obawy jeśli chodzi o trwałość tej plastikowej obudowy. Nie nosiłem i nie używałem tego smartfona inaczej niż pozostałych testówek, a jednak na pleckach pojawiły się przetarcia, których nie udało się doczyścić, co też na pewno mniej lub bardziej widać na przebitkach. Szkoda, bo psuje to mój odbiór smartfona. Absolutnie nie chciałbym go przy tym kolorze chować do etui, a jednak będzie to moja pierwsza rada jeśli zdecydujecie się na zakup.