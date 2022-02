W 2022 roku sprzedaż Tesli prześcignie BMW. Przynajmniej w USA

Patrząc na wyniki sprzedażowe, trudno nie złapać się a głowę. Jak podał serwis Experian, wyniki sprzedażowe wskazują na niewielką przewagę BMW nad Teslą. BMW zarejestrowało 347 453 nowych pojazdów w USA w 2021 roku, podczas gdy Tesla - 342 412 sztuk. Bawarczycy wygrali więc o włos, wyprzedzając razem z amerykańskim producentem, Lexusa i Mercedesa.

Oczywiście ta bitwa dopiero się rozpoczyna, gdyż Tesla będzie miała w tym roku kolejną szansę, by zdetronizować starszych rywali i zająć pierwsze miejsce - wszystko to za sprawą nowej fabryki w Teksasie, która ma niedługo zwiększyć produkcję popularnego crossovera Model Y, który sprzedaje się w USA jak świeże bułeczki. Szef Tesli, Elon Musk nie pozostawia wątpliwości, że to nie koniec wyścigu:

W 2022 r. łańcuch dostaw nadal będzie podstawowym ograniczeniem produkcji we wszystkich fabrykach.Niemniej jednak spodziewamy się znacznego wzrostu w 2022 roku w stosunku do 2021, znacznie powyżej pięćdziesięciu procent.

Liczby nie kłamią

Statystyki robią wrażenie i trudno się dziwić Elonowi, że pozytywnie patrzy w przyszłość - wystarczy spojrzeć na twarde dane - rejestracje Tesli wzrosły o 71 procent w porównaniu do 2020 roku, podczas gdy BMW - jedynie o 24 procent rok do roku. Liczby te mogą sugerować, że Tesla może dopiero nabierać rozpędu w 2022 roku, chociaż niedobory półprzewodników prawdopodobnie również odegrają ważną rolę w tym wyścigu.

Wyjdźmy jeszcze z amerykańskiego podwórka i sprawdźmy dane globalne - na światowych rynkach sprzedaż Tesli wzrosła w zeszłym roku o 87 procent do 936 172 sztuk. Co ważne, za tę sprzedaż odpowiedzialne są jedynie fabryki w Kalifornii i Chinach - a trzeba zaznaczyć, że już za chwilę Elon Musk uruchomi produkcję w dwóch kolejnych - w Austin w Teksasie i w niemieckim Berlinie. Gdy wszystkie fabryki zaczną pracować pełną parą, można się liczyć ze sprzedażą… nawet 2 milionów sztuk rocznie w roku 2023. A mówimy tu o firmie zajmującą się sprzedażą aut jedynie elektrycznych.

Dla porównania warto dodać, że drugi największy producent na świecie - grupa Volkswagena - sprzedała w 2020 roku ponad 9 milionów aut. Spalinowych i elektrycznych. Trudno nie odmówić Tesli konsekwencji, świetnego marketingu prowadzonego przez samego jej szefa, ale te liczby nie mieszczą się w głowie i jeszcze kilka lat temu przewidując takie wyniki Tesli, każdy stuknąłby się głowę.

Na sam koniec, jeszcze klika ciekawych statystyk sprzedaży EV w USA serwisu Experian do porannej kawy:

Model Y był najlepiej sprzedającym się pojazdem elektrycznym w USA w zeszłym roku - 169 325 rejestracji.

Tesla Model 3 był numerem dwa 2 w sprzedaży pojazdów elektrycznych - 151 599 rejestracji.

Ford Mustang Mach-E uplasował się na trzecim miejscu (25 695 rejestracji), a Chevrolet Bolt był na miejscu czwartym (23 078 rejestracji).

Stan Kalifornia była zdecydowanie wiodącym stanem pod względem rejestracji pojazdów elektrycznych, z 169 995 nowymi rejestracjami wśród wszystkich marek, co stanowi 80-procentowy wzrost w porównaniu z 2020 r.

A BMW? Wciąż czekamy na odpowiedź bawarskiego producenta, która niechybnie nadchodzi - elektryczny i4 jest już dostępny w sprzedaży - także na naszym rodzimym rynku.

Źródło zdjęcia

Źródło zdj. nr 2 - COSTFOTO—BARCROFT MEDIA VIA GETTY IMAGES