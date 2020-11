Po co komu nowe średniopółkowe procesory mobilne?

Rynek urządzeń mobilnych jest dizś tak zróżnicowany, że każdy znajdzie dziś coś dla siebie. Pomimo tego, że o cenie często decydują dodatkowe czynniki (marka, liczba i jakość aparatów, to czy telefon jest składany czy nie) to i tak klasę sprzętu wyznacza jedna rzecz – SoC. Jeżeli mamy w telefonie Snapdragona 865 – jest to flagowy model, jeżeli 765 – ze średniakiem, a przy 665 mamy do czynienia z budżetowcami. Nie oznacza to jednak, że tylko z tych trzech procesorów korzystają w tym roku producenci – mamy bowiem przeróżne warianty pomiędzy – 720, 730G, czy 750G. Nawet jeżeli ktoś śledzi rynek, to przez bardzo ciężko rozróżnialne nazewnictwo łatwo się w tym pogubić. Jednocześnie, nie wszyscy producenci decydują się na wykorzystanie „tegorocznych” chipów. Niektórzy jednak jak chociażby realme, postanawiają iść w jeszcze inną stronę. Wykorzystują oni w swoich telefonach zeszłoroczne SoC, dzięki czemu są w stanie znacznie obniżyć cenę z bardzo małym kompromisem pod kątem wydajności. Patrząc na to, zacząłem się zastanawiać – czy nie można tak robić częściej?

Po co produkować nowe budżetowe i średniopółkowe SoC?

Nie wiem jak inni recenzujący, ale ja, testując realme X3 SuperZoom (Snapdragon 855+) czułem sporą różnicę względem tegorocznych średniaków ze Snapdragonem 765G, oczywiście na plus. Zakładam, że różnicę dalej czuć byłoby czuć także w przypadku 855 i współczesne średniopółkowce zaczęłyby się zrównywać dopiero z telefonami ze Snapdargonem 845. I to tylko moje podejrzenie. Zakładając, że tak jest, ci z producentów, którzy chcieliby wyprodukować telefon z taką wydajnością, spokojnie mogliby użyć tego SoC, znacznie obniżając cenę finalnego urządzenia. Idąc tym tropem myślenia, jestem przekonany, że historia smartfonów jest na tyle bogata, że dziś znalazłby się ex-flagowy procesor dla każdej półki cenowej. I jestem zdania, że gdyby taka właśnie sytuacja miała miejsce, wszyscy by na tym skorzystali.