Tej jednej funkcji brakuje mi we współczesnych smartfonach jak diabli

Widzicie, tak już mam, że w przypadku korzystania z urządzenia bardzo mocno polegam na notyfikacjach. Jeżeli ktoś do mnie napisze poprzez komunikator, to zamiast przeszukiwać listę zainstalowanych aplikacji, wygodniej mi jest po prostu ściągnąć belkę powiadomień i stamtąd kliknąć w wiadomość, która od razu przeniesie mnie tez do odpowiedniego wątku. Zapewne wiecie już do czego to zmierza, prawda? Oczywiście, że do gestów wykonywanych na czytniku linii papilarnych, a w szczególności – właśnie gestu ściągania górnej belki poprzez pociągnięcie palcem w dół. Przez lata była to dla mnie najwygodniejsza i najszybsza metoda na obsługę telefonu i ze smutkiem obseruje, jak w przypadku czytnika w ekranie czy na boku smartfona żaden z producentów nie wpadł na pomysł, by ten bardzo praktyczny gest czymkolwiek zastąpić.