W 2021 wydarzenia online miały się świetnie. Wzrost o 320 proc. względem 2019 r.

Nie wiem czy pamiętacie, kiedy na początku 2021 roku liczyliśmy, że w tym roku na dobre pożegnamy koronawirusa i wrócimy do normalności. Cóż, tak się nie stało z przyczyn, które wszyscy znamy. Nie znaczy to jednak, że wiele osób nie pracowało w pocie czoła aby ten rok był bardziej komfortowy i aby można było funkcjonować na podobnych zasadach co przed pandemią. Jedną z branż, w której było to bardzo trudne, jest branża eventowa. Jak się jednak okazuje, także ona dostosowała się do warunków.

Clickmeeting podaje dane - w 2021 na platformie odbyło się 1,9 mln wydarzeń online

Clickmeeting to polska platforma do wydarzeń online, która udostępnia swoją aplikację na całym świecie w 8 wersjach językowych. Jak wynika z ich raportu za ostatnie 12 miesięcy, na platformie odbyło się ponad 1,9 mln wydarzeń online, w których wzięło udział 26,6 mln uczestników. Według danych firmy, w przypadku samych wydarzeń oznacza to wzrost o ponad 320 proc. w stosunku do roku 2019 - okresu poprzedzającego pandemię.

W roku ubiegłym, podobnie jak w roku 2020, największą popularnością według danych ClickMeeting cieszyły się inicjatywy związane z edukacją – stanowiły one ponad 41 proc. wszystkich, które odbyły się na platformie w roku 2021. W tej kategorii znalazły się również szkolenia, w tym m.in. zajęcia językowe czy treningi zawodowe (11 proc. wszystkich wydarzeń).W związku z przeniesieniem wielu działań i procesów w firmach do sfery cyfrowej, zintensyfikowały one również działania związane z promocją i sprzedażą produktów online. I w tym przypadku na popularności, szczególnie po wybuchu pandemii, zyskały narzędzia takie jak webinary. Okazuje się, że niemal 20 proc. wydarzeń na ClickMeeting stanowiły te o charakterze marketingowym i PR-owym, a 16 proc. wspierało bezpośrednią sprzedaż. Ponadto platforma była również miejscem, w którym przeprowadzano także spotkania online, w tym m.in. wszelkiego rodzaju spotkania zespołów, biznesowe negocjacje, spotkania zarządów, a także te organizowane przez placówki oświatowe, takie jak zebrania z rodzicami czy rady pedagogiczne (12 proc. wszystkich wydarzeń).