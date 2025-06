Google TV z turbodoładowaniem. Google przedstawia potrzebną zmianę

Google TV wprowadza ogromne zmiany w procesie konfiguracji nowych urządzeń, które sprawiają, że cały proces staje się jeszcze szybszy i jeszcze łatwiejszy. Już dotychczas nie był on specjalnie zawiły, ale wraz z ostatnimi zmianami Google wspięło się na wyżyny minimalizmu w temacie. Co ciekawe: nowa metoda konfiguracji debiutuje jednocześnie z... przystawką do telewizora od Walmartu: Onn 4K Plus. Uruchomienie nowego urządzenia z Google TV jeszcze nigdy nie było szybsze i łatwiejsze!

Dotychczasowy proces ustawiania Google TV, stosowany na milionach urządzeń, bywał nieco uciążliwy. Wymagał on bowiem korzystania z mobilnej aplikacji Google Home, przełączania się między telefonem i telewizorem, a także wykonywania kilku dodatkowych kroków, które wydawały się niepotrzebnie skomplikowane. Teraz pozostają już pieśnią przeszłości, bowiem nowy sposób konfiguracji Google TV całkowicie eliminuje konieczność używania aplikacji Google Home na telefonie czy tablecie. Zamiast niej, na ekranie telewizora pojawia się kod QR, który wystarczy zeskanować by dokonać wszelkich formalności.

Źródło: https://9to5google.com/2025/06/14/new-google-tv-setup-process/

Co więcej: jeśli korzystamy z Androida, to istnieje spora szansa, że otrzymamy odpowiednie powiadomienie o opcjach konfiguracji bezpośrednio na telefon. Proces ten na smartfonie trwa dosłownie krótką chwilę: wystarczy wpisać dane naszego konta Google oraz hasło do sieci Wi-Fi. Reszta konfiguracji odbywa się bezpośrednio na telewizorze za pomocą dedykowanego pilota do Google TV. Dalej zaś wskazujemy pokój, w którym urządzenie ma być przypisane w ekosystemie Google Home, potwierdzamy subskrybowane aplikacje i usługi, dokonujemy formalności związanych z preferencjami dotyczącymi Asystenta Google... i gotowe! Z relacji zadowolonych użytkowników wynika, że od wyjęcia urządzenia z kartonu do pełni gotowości minęło niespełna pięć minut!

Mała wielka zmiana. By żyło się wygodniej

Google nie zawsze wprowadza zmiany, które spotykają się z entuzjazmem, ale tym razem decyzja o usunięciu aplikacji Google Home z procesu konfiguracji jest bez wątpienia dobrą decyzją. Uproszczenie tego etapu sprawia, że korzystanie z Google TV staje się bardziej intuicyjne - a z konfiguracją sprzętu poradzi sobie każdy, kto ma dostęp do smartfona. Nie musi być żadnym technologicznym wyjadaczem, a sam proces jest... po prostu łatwy.

Ta aktualizacja pokazuje, że Google zmierza w dobrym kierunku, stawiając na prostotę i wygodę. Szybka konfiguracja nowych urządzeń, takich jak Walmart Onn 4K Plus, to dopiero początek. Prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości analogiczne rozwiązania zostaną wprowadzone także w innych produktach z Google TV na pokładzie. Fajnie widzieć, że gigant stawia na prostotę i zmierza w kierunku, który ucieszy absolutnie każdego użytkownika ich ekosystemu!