Czy już niedługo będziemy płacili podatki w kryptowalucie?

Kryptowaluty nie mają dziś łatwego życia. Z jednej strony - są przedmiotem spekulacji, z drugiej - trwa zażarta debata, czy w ogóle są potrzebne jako środek wymiany dóbr. Jest to dyskusja na bardzo długi wywód, ale jeżeli chodzi o płatność kryptowalutami, to są raczej małe szanse, że idąc do sklepu uda nam się załatwić transakcję w Bitcoinach (choć niektóre miejsca, jak Bobby Burger, honorują tę walutę). Dlatego każda duża marka, która pozwala zapłacić w kryptowalucie to dla tej społeczności zysk, a sytuacje, w których chociażby Elon Musk odwraca się od Bitcoina - duża strata. Czy jednak legitymizacja dla kryptowalut może przyjść od... samych rządzących.

W stanie Kolorado mieszkańcy jeszcze w tym roku zapłacą podatki kryptowalutą?

Gubernator stanu Kolorado zaskoczył wszystkich, udzielając wywiadu dla The Crypto World, w którym zadeklarował, że jeszcze tego lata możemy spodziewać się, że każdy, kto będzie chciał zapłacić swoje podatki względem stanu w kryptowalucie - będzie mógł to zrobić. Co więcej, podobno istnieje plan, by w dalszej kolejności móc kryptowalutami płacić za wszystkie rzeczy w urzędach, np. za wyrobienie prawa jazdy bądź karty łowieckiej.

Oczywiście, rodzi to pytanie, czy teraz budżet stanu będzie również rozliczany w kryptowalutach. Polis szybko odpowiedział na nie, wyjaśniając, że naturalnie wydatki i budżet stanowy są i będą w dolarach, dlatego też stan nie może przechowywać kryptowalut ze względu, między innymi, na niestabilność tego rynku. Jest to po prostu ryzyko na które stan nie może sobie pozwolić. Oznacza to, że po zapłacie kryptowaluta będzie natychmiastowo sprzedawana i wymieniana na dolary.

Czy taki system będzie faktycznie działał i czy będzie działał na tyle sprawnie, by utrzymał się przez dłuższy czas - tego nie wiemy. Wiadomo natomiast, że nie tylko Kolorado planuje stworzyć jakiekolwiek podstawy prawne do obrotu kryptowalutą w sferze publicznej. Być może więc niedługo zwolennicy krypto będą górą i faktycznie będziemy mogli płacić tą walutą w codziennym obiegu.

