Volkswagen wycenił ID.7 i nie mamy dobrych wiadomości

Volkswagen się ceni...

Wcześniejsze szacunki ceny modelu ID.7 przewidywały kwotę w okolicach 250 tys. złotych, więc cena ustalona przez polskiego importera wydaje się dosyć wysoka. Ma to jednak swoje uzasadnienie, bo póki co w sprzedaży dostępny będzie tylko jeden model Volkswagen ID.7 Pro z dodatkowymi pakietami Komfort i Assistance wliczonymi w cenę. W przyszłości będzie można z nich zrezygnować, więc bazowa cena tego całkiem sporego samochodu (długość nadwozia to niemal 5 metrów) nieco spadnie. Co ważne, nawet w bazowej wersji z akumulatorami o pojemności 77 kWh oraz silnikiem o mocy 286 KM napędzającym tylne koła, auto ma być w stanie przejechać ponad ponad 620 km według pomiarów w cyklu WLTP. Gdy w przyszłości pojawi się model Pro S z baterią 86 kWh, wartość ta wzrośnie do ponad 700 km. Takie parametry powinny zadowolić najbardziej wymagających użytkowników.

W standardowym wyposażeniu odmiany Pro znajdą się m.in. reflektory LED, dwustrefowa, automatyczna klimatyzacja, wyświetlacz head-up z rozszerzoną rzeczywistością, cztery gniazda USB-C o mocy 45 W, system Rear Assist z kamerą cofania, podgrzewane przednie siedzenia, składane asymetrycznie oparcie tylnej kanapy, automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne, autoalarm z bezkluczykowym dostępem i uruchamianiem, aluminiowe felgi o średnicy 19 cali, czujnik deszczu, system Light Assist z automatycznymi światłami drogowymi, asystent zmiany pasa ruchu Side Assist z Rear Traffic Alert oraz funkcją ostrzegania przy wysiadaniu z samochodu, proaktywny system ochrony pasażerów i instalacja telefoniczna z funkcją ładowania indukcyjnego.

Ponadto w wersji premierowej z dodatkowymi pakietami standardem wyposażenia jest również podgrzewana kierownica, trzystrefowa klimatyzacja, system Area View (system kamer 360 stopni), nawigacja, wyświetlacz head up, ładowarka indukcyjna, asystent parkowania z funkcją zdalnego sterowania, a także pełny pakiet systemów wspomagania jazdy. Natomiast na liście opcjonalnego wyposażenia znajdą się m.in. fotele Ergo Active i ich wersja klimatyzowana z funkcją masażu, system audio Harman Kardon, aktywne zawieszenie DCC, panoramiczny dach z możliwością przyciemnienia szyby, system Travel Assist, felgi o średnicy 20 cali, system Park Assist Plus z pamięcią oraz matrycowe reflektory HD LED Matrix.

Do wyboru będzie początkowo pięć kolorów lakieru: standardowy szary Moonstone Grey oraz cztery metalizowane: biały Glacier White, srebrny Scale Silver, czarny Grenadilla Black i niebieski Aquamarine Blue. Auto jest już dostępne do zamawiania w naszym kraju, a pierwsze samochody trafią do klientów w pierwszym kwartale 2024 roku. W przyszłości poza wersją Pro S, trafi również model GTX z napędem na wszystkie koła. Wśród głównych konkurentów Volkswagena ID.7 można wymienić Tesle Model 3, BMW i4 oraz Kia EV6.