Już wiemy skąd te ceny aut, Volkswagen sprzedał mniej, a zarobił więcej

Volkswagen znowu dobrze zarabia na autach

Pandemiczny rok 2020 dla Volkswagena nie był najlepszy. W związku z dużą niepewnością i przerwanymi łańcuchami dostaw, a także czasowym wstrzymaniem produkcji, wyniki spółki były słabe. W 2021 roku było jednak znacznie lepiej i to nawet pomimo tego, że pomimo kryzysu związanego z brakiem półprzewodników, produkcja i co za tym idzie również sprzedaż samochodów ponownie spadła. Pod marką Volkswagen na rynek na całym świecie trafiło tylko 4,9 miliona aut, 400 000 sztuk mniej niż w słabym 2020 roku. Nie przeszkodziło to jednak spółce w osiągnięciu znacznie lepszych wyników finansowych.

Przychody ze sprzedaży wzrosły o 5 mld euro, z 71,1 do 76,1 mld euro, co trzeba uznać za bardzo dobry wynik. Co jednak ważniejsze zysk operacyjny wzrósł niemal pięciokrotnie, z 0,5 do 2,5 mld euro. Wszystko za sprawą znacznie wyższej marży na każdym sprzedanym samochodzie. W 2020 roku wynosiła ona zaledwie 0,5%, a w 2021 roku było to już 3,3%. Co więcej spółka ma w planach wzrost tej marży do 6% w 2023 roku, co raczej nie zapowiada obniżek cen samochodów. Trudno byłoby zresztą na to liczyć biorąc pod uwagę problemy z produkcją, czyli ograniczoną podaż.

Przy okazji Volkswagen pochwalił się też wynikami sprzedaży aut elektrycznych. Firma zamierza w najbliższych latach zainwestować ponad 18 mld euro w rozwój elektromobilności, ale już dzisiaj ma się czym pochwalić. W 2021 roku sprzedaż aut elektrycznych wyniosła 263 000 sztuk, co jest wzrostem o 97% względem roku 2020. Do tego doszło jeszcze 106 000 samochodów hybrydowych typu plug-in, których sprzedaż wzrosła o 33%. Na tle blisko 5 milionów wszystkich sprzedanych aut nie robi to pewnie wielkiego wrażenia, ale przy takiej dynamice ten stosunek będzie wyglądał coraz lepiej w kolejnych latach. Tym bardziej, że Volkswagen planuje rozpocząć produkcję aut elektrycznych w trzech kolejnych fabrykach i postawić całkiem nową w Wolfsburgu. Miejmy tylko nadzieje, że wstrzyma przy tym nieco wzrost cen ;-).

źródło: Volkswagen